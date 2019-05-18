中職／獅猿戰 四局結束統一獅4比1暫時領先

2019-05-18 19:21 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林伯東 ╱即時報導



中華職棒統一獅隊下午在天母球場與Lamigo桃猿隊舉行例行賽，統一獅派出洋將瑞安擔任先發投手，桃猿先發則派出洋將李茲應戰。