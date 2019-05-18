中職／獅隊演出三殺守備 史上第19次

2019-05-18 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



統一獅隊今晚在天母棒球場迎戰Lamigo桃猿隊，4局上由楊家維成功策動一次難見的「三殺守備」，也是中職史上第19次三殺守備紀錄。

猿隊4局上林泓育、陳俊秀、朱育賢接連敲安先拿1分，之後換郭嚴文打擊時，一、二壘仍有跑者，將球打往二壘方向，剛好被二壘手楊家維撈進手套。

這球擊出後，一、二壘跑者都已往前推進，楊家維反應迅速，立即將球傳給一壘手陳鏞基，再轉傳游擊手林祖傑，兩位跑者都回壘不及，形成難見的三殺守備。

中職前一次出現三殺守備，在去年5月25日出現，對戰組合也是獅猿隊，由投手羅里奇、游擊手陳傑憲、一壘手陳鏞基合力完成。