日職／王柏融休2天重回先發 對軟銀扛第五棒DH

2019-05-18 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



王柏融。 截圖自轉播畫面 分享 facebook

【賽前報導】

日職火腿隊上一戰未將王柏融排進先發，加上昨天休兵一天，今天出戰軟銀隊時再度讓王柏融扛起第五棒、指定打擊，休息兩天再出賽，將面對強投千賀滉大。

王柏融在5月16日對樂天金鷹隊時未進入球隊先發名單，是日職生涯第一次，同時輪休的還有外野手西川遙輝，王柏融4月30日因左大腿緊繃被降二軍，休了兩周後重返一軍，兩場比賽擔任先發，但都在比賽後段被換下場。

王柏融今天再度回到先發，是否恢復到打滿全場的健康狀態值得關注，面對對手是防禦率1.26的右投千賀滉大，兩人上次交手是在4月27日，當時王柏融三度對決都吞下三振。