中職／陳江和執教將滿月 看王勝偉隔「一條線 」

2019-05-18 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



王勝偉(左)與陳江和。 擷圖自畫面 分享 facebook

揮別球員身分，陳江和以中信兄弟教練身分重新出發將滿一個月，心態上還是像學長帶學弟，對好友王勝偉雖然特別留意，但彼此之間多了教練與選手的「一條線」，好感情留到私下發揮。

中信兄弟4月20日為陳江和舉辦退休儀式，生涯最後一戰擔任先發第一棒，也是生涯第一次，在天母棒球場10031名球迷見證下引退，如今身分轉為內野助理教練，陳江和表示：「雖然身分是教練，不過心態沒有太多改變，面對學弟還是用學長的方式分享。」

賽前守備練習，陳江和從戴手套接球的一邊，換到拿球棒打球給人家接的另一邊，也因為過去的經驗，讓他更懂得如何幫助調整，陳江和表示：「賽前練習主要是讓他們順順的接，找到好的感覺，不需要去找多餘的問題，困難的球是春訓、秋訓要訓練的。」不過他也笑說：「現在打得還沒有很好啦。」

陳江和生涯與王勝偉幾乎完全重疊，兩人也一同扛起「黃金二遊」招牌多年，難免特別注意，陳江和說：「畢竟彼此學的一樣，會注意他的動作，看有沒有疲勞，也會互相討論，年輕球員的訓練還是以（黃）泰龍教練為主。」

不過兩人練習時的對話比起過去多了點嚴肅，王勝偉表示：「私底下還是會戲鬧啦，不過訓練過程中就是教練跟選手的關係，因為不只是我，他也要面對學弟，感情還是很好，但彼此都清楚有一條不能越過的線。」