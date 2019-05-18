親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

NBA／G2林書豪垃圾時間上場 暴龍103:125大敗

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

運動筆記三個月內，從厭惡跑步到完成三鐵的肥宅之旅來自春季的兩場北部河濱賽事 兩場總二
健行筆記【短片】4日雪劍縱走│Day1重裝雪主下翠池玉山前峰【我們與玉山的距離】
NBA精彩演出- Giannis Antetokounmpo 切入爆扣 (5月18日)賽事懶人包 (5月17日)

中職／陳江和執教將滿月 看王勝偉隔「一條線 」

2019-05-18 10:37聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

王勝偉(左)與陳江和。 擷圖自畫面
王勝偉(左)與陳江和。 擷圖自畫面
分享

揮別球員身分，陳江和中信兄弟教練身分重新出發將滿一個月，心態上還是像學長帶學弟，對好友王勝偉雖然特別留意，但彼此之間多了教練與選手的「一條線」，好感情留到私下發揮。

中信兄弟4月20日為陳江和舉辦退休儀式，生涯最後一戰擔任先發第一棒，也是生涯第一次，在天母棒球場10031名球迷見證下引退，如今身分轉為內野助理教練，陳江和表示：「雖然身分是教練，不過心態沒有太多改變，面對學弟還是用學長的方式分享。」

賽前守備練習，陳江和從戴手套接球的一邊，換到拿球棒打球給人家接的另一邊，也因為過去的經驗，讓他更懂得如何幫助調整，陳江和表示：「賽前練習主要是讓他們順順的接，找到好的感覺，不需要去找多餘的問題，困難的球是春訓、秋訓要訓練的。」不過他也笑說：「現在打得還沒有很好啦。」

陳江和生涯與王勝偉幾乎完全重疊，兩人也一同扛起「黃金二遊」招牌多年，難免特別注意，陳江和說：「畢竟彼此學的一樣，會注意他的動作，看有沒有疲勞，也會互相討論，年輕球員的訓練還是以（黃）泰龍教練為主。」

不過兩人練習時的對話比起過去多了點嚴肅，王勝偉表示：「私底下還是會戲鬧啦，不過訓練過程中就是教練跟選手的關係，因為不只是我，他也要面對學弟，感情還是很好，但彼此都清楚有一條不能越過的線。」

陳江和王勝偉中信兄弟

相關新聞

MLB／達比修飆11K 小熊投教：關鍵在變化球

2019-05-18 07:42

中職／艾迪頓「拐氣」 兄弟中止7連敗

2019-05-17 23:54

中職／周思齊薪資仲裁 球團勝出

2019-05-17 23:49

中職／艾迪頓優質先發加4轟贊助 中信兄弟中止7連敗

2019-05-17 21:55

中職／輸了薪資仲裁心情複雜 周思齊：還要繼續努力

2019-05-17 19:40

中職／陳子豪仲裁還要補件 可能開第2次仲裁庭

2019-05-17 17:12

中職／薪資仲裁結果 依合約精神雙方均須遵守

2019-05-17 16:28

中職／周思齊薪資仲裁出爐 50萬俱樂部達17人

2019-05-17 15:57

中職／首次薪資仲裁球團獲勝 周思齊請求遭駁回

2019-05-17 15:56

中職／天母獅猿戰因雨延至周日 郭台銘開球取消

2019-05-17 14:43

到花蓮兩圖書館借書 送中信兄弟棒球賽門票

2019-05-17 12:43

中職／猿退悍將 主場連12不敗

2019-05-17 00:02

中職／鍾承祐轟回新車 陳晨威奪MVP還有一年份牛奶

2019-05-16 23:42

中職／悍將砸人清板凳 洪總：像打共匪一樣

2019-05-16 23:16

中職／陳晨威連兩天開轟奪MVP 猿主場12連不敗

2019-05-16 22:47

中職／郭台銘將替獅隊開球 盼國人揮出「健康全壘打」

2019-05-16 21:16

中職／林泓育遭陳品學觸身球 雙方球員清空板凳

2019-05-16 21:02

棒球／U18世青賽分組揭曉 中華隊強碰日、美打硬仗

2019-05-16 19:40

中職／曾因入選開季名單壓力大 賴智垣調整後返一軍

2019-05-16 19:25

12強賽／中華隊主要對手 日本武士招新星前進東奧

2019-05-16 17:57

中職／鄭凱文情緒管理不當 兄弟祭懲處罰款2萬

2019-05-16 16:00

中職／不滿被換投 鄭凱文退場舉動引投教飆罵

2019-05-16 12:41

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／少杜蘭特照奪4連勝 小柯瑞：變得更難防

2019-05-17 12:12

NBA／半場落後15分 勇士浪花兄弟61分逆轉勝

2019-05-17 12:04

NBA／讚拓荒者表現更出色 柯爾：勇士偷走比賽勝利

2019-05-17 17:30

NBA／關鍵防守封鎖里拉德 伊古達拉阻攻達前2年總和

2019-05-17 15:26

NBA／弟弟表現出色但自己球隊獲勝 柯瑞：完美結局

2019-05-17 16:36

NBA／轟18顆三分球仍吞敗 拓荒者季後賽史上第2隊

2019-05-17 14:02

NBA／2016年後首次 柯瑞連3場季後賽破30分

2019-05-17 12:56

NBA／G2林書豪垃圾時間上場 暴龍103:125大敗

2019-05-18 10:59

NBA／違反禁藥規範 伊凡斯遭逐出聯盟

2019-05-18 09:40

NBA／關鍵「火鍋」 勇士逆轉拓荒者

2019-05-18 00:21

SBL／部分球隊觀望 職籃是否成行傳6月拍板

2019-05-17 11:14

NBA／客串基努李維動作新片 馬揚諾維奇獲導演盛讚

2019-05-17 14:06

中職／首次薪資仲裁球團獲勝 周思齊請求遭駁回

2019-05-17 15:56

SBL／達欣男籃將不會解散 是否續戰SBL卻未定

2019-05-17 17:03

NBA／年度頒獎典禮時間確定 各獎項入圍者名單

2019-05-18 10:11

到花蓮兩圖書館借書 送中信兄弟棒球賽門票

2019-05-17 12:43

SBL／達欣不打職籃 球員：對未來一頭霧水

2019-05-18 00:19

全國青少棒／後援投手成功止血 新北逆轉北市晉四強

2019-05-17 16:39

中職／輸了薪資仲裁心情複雜 周思齊：還要繼續努力

2019-05-17 19:40

MLB／今日戰績表 葉力奇比下哈波釀酒人大勝費城人

2019-05-17 13:30

中職／周思齊薪資仲裁出爐 50萬俱樂部達17人

2019-05-17 15:57

MLB／大聯盟首位出櫃球員 伯克發明擊掌手勢卻晚景淒涼

2019-05-18 09:08

MLB／達比修飆11K 小熊投教：關鍵在變化球

2019-05-18 07:42

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-17 13:00

羅馬網賽／費德勒右大腿受傷 退出8強戰

2019-05-17 23:45

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-17 13:00

中職／陳子豪仲裁還要補件 可能開第2次仲裁庭

2019-05-17 17:12

SBL／達欣率先開砲重返甲組 職籃進度引關注

2019-05-17 19:38

中職／艾迪頓優質先發加4轟贊助 中信兄弟中止7連敗

2019-05-17 21:55

中職／艾迪頓「拐氣」 兄弟中止7連敗

2019-05-17 23:54

拳擊／首場職業賽 拳擊精靈王靖欣不想家人來看

2019-05-17 18:27

MiLB／胡智為本季首度中繼出賽 2.1局失3分吞敗

2019-05-17 13:08

羅馬網賽／逆轉拍落澳網冠軍組合 詹家姊妹晉四強

2019-05-17 20:21

MLB／愛舔球棒出名 普伊格：想像它是香草或草莓口味

2019-05-17 12:15

PGA錦標賽／掉出晉級線 伍茲、潘政琮遭淘汰

2019-05-18 08:53

全國青少棒／教練團做足功課 桃市退東縣晉四強

2019-05-17 17:56

全國青少棒／楊志傑二壘打打回致勝分 花縣淘汰南市

2019-05-17 13:12

中職／天母獅猿戰因雨延至周日 郭台銘開球取消

2019-05-17 14:43

中職／周思齊薪資仲裁 球團勝出

2019-05-17 23:49

中職／薪資仲裁結果 依合約精神雙方均須遵守

2019-05-17 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top