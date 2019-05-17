中職／周思齊薪資仲裁 球團勝出

2019-05-17 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



周思齊薪資仲裁請求被駁回。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中職卅年來首次薪資仲裁結果昨天出爐，周思齊的請求被駁回，由所屬球團中信兄弟隊勝出，周今年月薪維持球團提出的五十五萬元。周思齊雖尊重仲裁結果，但也直言，「這是在一個不是很健全的制度下所產生的結果」，制度還有待討論。

昨天賽前才透過媒體得知仲裁結果，周思齊坦言心情複雜，但還是要接受這結果，畢竟提出中職史上第一次的薪資仲裁，對中職、台灣棒球都算跨出了一步；然而制度及規章還有許多不明確、待改善之處，他也坦言，目前的仲裁制度很「畸形」。

周思齊身兼球員工會理事長，今年二月廿七日開第一槍提出薪資仲裁，當時他就表示，希望藉此凸顯現行制度的不完善。而中職仲裁委員會直到四月卅日才召開仲裁庭，周思齊及中信兄弟領隊劉志威都參與，十七天後結果出爐。

周思齊在球季過程中，一邊要面對比賽的壓力，同時還要承受仲裁結果的壓力，他直言很煎熬，也認為球員申請薪資仲裁，其實就已算輸家，還是需要有法律效力確保雙方權益。

目前中職薪資仲裁無法律效力，但依據聯盟規章有關中職與球隊協約、球員與球隊合約規定，「仲裁判斷須遵守」。

中信兄弟為這次仲裁勝出的一方，領隊劉志威表示，這是在現有的規範之下產生的結果，雖然目前制度還不完備，但開始仲裁前，雙方都是在同樣標準下進行討論，因此最後結果大家都會尊重。

中信兄弟另有陳子豪提出薪資仲裁申請，仲裁庭也已在本月十五日召開，但仲裁委員對雙方資料有疑義，要求雙方在廿日前補件，再視狀況決定是否召開第二次仲裁庭。陳子豪提出希望月薪為卅萬元，中信兄弟隊則開出廿八萬元。