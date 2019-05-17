中職／艾迪頓優質先發加4轟贊助 中信兄弟中止7連敗

2019-05-17 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中信兄弟、富邦悍將隊今晚在台中洲際棒球場交手，兄弟先發投手艾迪頓投出優質內容，打線贊助4支全壘打，終場以8：2擊敗悍將隊，中止近期7連敗。

兄弟在5月3日居戰績排行榜首位，領先Lamigo桃猿隊2.5場勝差，但4日以0：4輸給悍將隊後，連續7場比賽無法贏球，也逐漸讓出領先優勢，其中又以輸給猿隊3場最傷，14日讓出排頭。

今晚比賽，悍將隊先發投手伍鐸，在2局、6局、7局下各被里迪、張志豪、陳子豪敲出全壘打。這3棒就送回5分。

4局下，兄弟另靠陳子豪內野安打、林智勝觸身球保送、詹子賢四壞球保送攻占滿壘，黃鈞聲擊出二壘打，再拿兩分。

詹子賢8局下再棒打悍將隊後投手林克謙，個人本季第10轟出爐，追上猿隊朱育賢，並列排頭。

艾迪頓前6局僅在5局上被高國麟、李宗賢連敲二壘打失1分，7局上1人出局後，連投兩次四壞球保送後退場。

接替艾迪頓投球的王鴻程，又對張正偉投出四壞球保送，兩人出局後，胡金龍敲安，悍將隊再追1分。

艾迪頓投6.1局、被擊出6支安打、投出6次三振、3次保送，失兩分都是責失，投出個人本季第3場優質先發，拿到個人本季第4勝（3敗）。