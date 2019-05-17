親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

誤食罕見毒物 女子離奇「頭部爆炸」身亡

未來一周北台灣氣溫驟降10度 這幾日恐會有大雷雨

運動筆記【教練！我想跑步！】速度的遊戲！──法特雷克「扶輪心感恩情」奮起湖慈善公益馬拉松路跑報名資訊
健行筆記【短片】4日雪劍縱走│Day1重裝雪主下翠池玉山前峰【我們與玉山的距離】
NBA賽事懶人包 (5月17日)今日最佳球員- Stephen Curry (5月17日)

中職／艾迪頓優質先發加4轟贊助 中信兄弟中止7連敗

2019-05-17 21:55聯合報 記者婁靖平╱即時報導

中信兄弟、富邦悍將隊今晚在台中洲際棒球場交手，兄弟先發投手艾迪頓投出優質內容，打線贊助4支全壘打，終場以8：2擊敗悍將隊，中止近期7連敗。

兄弟在5月3日居戰績排行榜首位，領先Lamigo桃猿隊2.5場勝差，但4日以0：4輸給悍將隊後，連續7場比賽無法贏球，也逐漸讓出領先優勢，其中又以輸給猿隊3場最傷，14日讓出排頭。

今晚比賽，悍將隊先發投手伍鐸，在2局、6局、7局下各被里迪、張志豪、陳子豪敲出全壘打。這3棒就送回5分。

4局下，兄弟另靠陳子豪內野安打、林智勝觸身球保送、詹子賢四壞球保送攻占滿壘，黃鈞聲擊出二壘打，再拿兩分。

詹子賢8局下再棒打悍將隊後投手林克謙，個人本季第10轟出爐，追上猿隊朱育賢，並列排頭。

艾迪頓前6局僅在5局上被高國麟、李宗賢連敲二壘打失1分，7局上1人出局後，連投兩次四壞球保送後退場。

接替艾迪頓投球的王鴻程，又對張正偉投出四壞球保送，兩人出局後，胡金龍敲安，悍將隊再追1分。

艾迪頓投6.1局、被擊出6支安打、投出6次三振、3次保送，失兩分都是責失，投出個人本季第3場優質先發，拿到個人本季第4勝（3敗）。

陳子豪詹子賢

相關新聞

中職／輸了薪資仲裁心情複雜 周思齊：還要繼續努力

2019-05-17 19:40

中職／首次薪資仲裁球團獲勝 周思齊請求遭駁回

2019-05-17 15:56

中職／陳子豪仲裁還要補件 可能開第2次仲裁庭

2019-05-17 17:12

中職／薪資仲裁結果 依合約精神雙方均須遵守

2019-05-17 16:28

中職／周思齊薪資仲裁出爐 50萬俱樂部達17人

2019-05-17 15:57

中職／天母獅猿戰因雨延至周日 郭台銘開球取消

2019-05-17 14:43

到花蓮兩圖書館借書 送中信兄弟棒球賽門票

2019-05-17 12:43

中職／猿退悍將 主場連12不敗

2019-05-17 00:02

中職／鍾承祐轟回新車 陳晨威奪MVP還有一年份牛奶

2019-05-16 23:42

中職／悍將砸人清板凳 洪總：像打共匪一樣

2019-05-16 23:16

中職／陳晨威連兩天開轟奪MVP 猿主場12連不敗

2019-05-16 22:47

中職／郭台銘將替獅隊開球 盼國人揮出「健康全壘打」

2019-05-16 21:16

中職／林泓育遭陳品學觸身球 雙方球員清空板凳

2019-05-16 21:02

棒球／U18世青賽分組揭曉 中華隊強碰日、美打硬仗

2019-05-16 19:40

中職／曾因入選開季名單壓力大 賴智垣調整後返一軍

2019-05-16 19:25

12強賽／中華隊主要對手 日本武士招新星前進東奧

2019-05-16 17:57

中職／鄭凱文情緒管理不當 兄弟祭懲處罰款2萬

2019-05-16 16:00

中職／不滿被換投 鄭凱文退場舉動引投教飆罵

2019-05-16 12:41

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

圖／中職悍將戰猿 12局蔣智賢、陳晨威各轟兩分砲

2019-05-15 23:41

中職／「武神」4支4+開轟 兄弟7連敗近5年最慘

2019-05-15 23:41

中職／猿隊朱育賢雙響砲 本季首位10轟打者

2019-05-15 23:37

中職／陳晨威12局下兩分砲 猿隊4轟逼和悍將

2019-05-15 23:31

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／半場落後15分 勇士浪花兄弟61分逆轉勝

2019-05-17 12:04

NBA／少杜蘭特照奪4連勝 小柯瑞：變得更難防

2019-05-17 12:12

NBA／讚拓荒者表現更出色 柯爾：勇士偷走比賽勝利

2019-05-17 17:30

NBA／關鍵防守封鎖里拉德 伊古達拉阻攻達前2年總和

2019-05-17 15:26

NBA／轟18顆三分球仍吞敗 拓荒者季後賽史上第2隊

2019-05-17 14:02

SBL／達欣男籃確定不加入職籃 傳有解散之虞

2019-05-17 09:36

NBA／弟弟表現出色但自己球隊獲勝 柯瑞：完美結局

2019-05-17 16:36

NBA／2016年後首次 柯瑞連3場季後賽破30分

2019-05-17 12:56

NBA／稱威廉森樂意加入鵜鶘 繼父曝已和教練總裁聊過

2019-05-17 10:48

NBA／柯瑞、安比德亞洲行 台灣未列入行程

2019-05-17 10:56

NBA／勇士杜蘭特續缺賽 拓荒者有機會？

2019-05-16 23:48

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

NBA／不隨隊出征波特蘭 杜蘭特預計下周複檢

2019-05-17 10:52

SBL／部分球隊觀望 職籃是否成行傳6月拍板

2019-05-17 11:14

中職／首次薪資仲裁球團獲勝 周思齊請求遭駁回

2019-05-17 15:56

中職／悍將砸人清板凳 洪總：像打共匪一樣

2019-05-16 23:16

NBA／客串基努李維動作新片 馬揚諾維奇獲導演盛讚

2019-05-17 14:06

SBL／達欣未來動向成謎 旗下球員各尋出路

2019-05-17 09:38

MLB／50轟不是誇口？葉力奇5月中旬已敲18轟

2019-05-17 07:44

MLB／腹肌傷過來人 貝爾川：賈吉今年好不了

2019-05-17 09:01

MLB／哈波領肥約打不出身價 為甩低潮祭奇招

2019-05-17 10:00

MLB／兩投手沒等採訪就開溜 紅襪教頭點名再教育

2019-05-17 09:02

SBL／達欣男籃將不會解散 是否續戰SBL卻未定

2019-05-17 17:03

中職／鍾承祐轟回新車 陳晨威奪MVP還有一年份牛奶

2019-05-16 23:42

到花蓮兩圖書館借書 送中信兄弟棒球賽門票

2019-05-17 12:43

NBA／洛培茲末節領軍 公鹿踢暴龍

2019-05-16 23:52

MLB／今日戰績表 葉力奇比下哈波釀酒人大勝費城人

2019-05-17 13:30

全國青少棒／後援投手成功止血 新北逆轉北市晉四強

2019-05-17 16:39

中職／周思齊薪資仲裁出爐 50萬俱樂部達17人

2019-05-17 15:57

日職／張奕一軍初登板 後援無責失

2019-05-16 23:56

PGA錦標賽／首輪伍茲並列第51 潘政琮爆桿並列第144

2019-05-17 10:15

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-17 13:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-17 13:00

中職／輸了薪資仲裁心情複雜 周思齊：還要繼續努力

2019-05-17 19:40

中職／陳子豪仲裁還要補件 可能開第2次仲裁庭

2019-05-17 17:12

MLB／名字鬧雙胞 一場比賽兩個奧斯丁‧亞當斯

2019-05-17 11:00

中職／猿退悍將 主場連12不敗

2019-05-17 00:02

MiLB／胡智為本季首度中繼出賽 2.1局失3分吞敗

2019-05-17 13:08

SBL／達欣率先開砲重返甲組 職籃進度引關注

2019-05-17 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top