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中職／周思齊被移出先發 盼未來仲裁程序在球季前結束

2019-05-17 19:40中央社 台北17日電

中信兄弟周思齊提出薪資仲裁，今天仲裁委員會駁回聲請後，原本擔任開路先鋒，臨時被移出先發，總教練伯納指出是戰力考量，周思齊則希望未來程序能在球季開始前就結束。

周思齊提出薪資仲裁後，仲裁庭於4月30日舉行，結果今天公布，仲裁委員會駁回周思齊的聲請，按照判斷內文，中信兄弟隊自今年1月1日起至12月31日止，依照球團原先提出按月給付薪資新台幣55萬元給周思齊。

今天中華職棒在洲際棒球場的比賽，由富邦悍將對上中信兄弟，周思齊原本擔任開路先鋒，不過賽前周思齊與教練團討論後，臨時被移出先發，改由張志強擔任第1棒，張志強原本打的第7棒則由詹子賢擔任。

兄弟總教練伯納否認與薪資仲裁結果出爐有關，僅表示是戰力考量。

周思齊則表示，結果不管怎樣都要接受，但希望之後仲裁程序能在球季開打前就結束。他說：「我現在要承受輸贏壓力，還有球賽及仲裁的壓力，帶著輸的情緒去比賽也是一種壓力，時間點不對代表規章不對。」

不過，周思齊也說：「樹立典範是好事，一直沒人做，薪資仲裁會一直是問號。」

周思齊目前出賽28場，擊出21支安打、2支全壘打，打擊率2成88，上壘率則是3成29。

周思齊中信兄弟張志強

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