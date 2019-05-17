華南盃少棒／U12世界盃7月台南開打 選拔賽明登場

2019-05-17 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



兩年一度的世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒賽將在7月底於台南開打，國內國手選拔賽將在明天登場，今年共有17縣市代表隊參賽，各隊拚冠軍爭取中華隊組訓權，小選手們也要為自己力拚國手資格。

華南金控盃為今年國內最後一場少棒國手選拔賽，明天起在台北市青年公園、新生公園棒球場舉行，17支縣市代表隊得組明星陣容參賽，其中宜蘭縣、彰化縣都是相隔1年再度報名。

預賽分兩組採雙敗淘汰制，25日進行4強賽，冠軍將在26日於青年公園棒球場產生。A組包括台南市、嘉義縣、雲林縣、南投縣、新北市、基隆市、高雄市、新竹市；B組則有台中市、苗栗縣、金門縣、桃園市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、台北市、新竹縣。

奪冠隊伍將取得今年U12少棒賽中華隊組訓權，由教練團遴選出中華隊成員，冠軍隊不得超過5人，第2名（含）以後應依排名在後者之名額不得超過在前者之原則。

台南自2015年起取得U12世界盃少棒賽的主辦權，過去2屆賽事（2015、2017年）都以台南棒球場為主場地，今年賽事將首度移師新落成的台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）舉行，而中華隊已連3屆賽事奪亞軍，今年將再拚首冠。

近年中華少棒隊固定參與3場國際賽，每年4月起，國內3場國手選拔賽接力登場。今年桃園市仁善國小在謝國城盃少棒賽奪冠，搶到第一個中華隊代表權，將參與世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽，力拚前進威廉波特；台東縣則在TOTO盃少棒賽稱霸，奪下美國小馬聯盟亞太區少棒賽代表權；U12選拔賽則將在明天點燃戰火。