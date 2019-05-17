全國青少棒／後援投手成功止血 新北逆轉北市晉四強

2019-05-17 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



後援2.2局的曾奕翔拿下勝投。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 108年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽A組勝部最終戰上演「雙北大戰」，由二重國中為主體的新北市，靠著4、5兩局攻勢有效串聯下，以4：3逆轉擊敗台北市，率先搶下四強門票，也獲得明天休兵一日的機會。

以長安國中為主體的台北市，在4局上率先展開攻勢，首棒打者靠失誤上壘，一出局後，楊子濬、楊宇承、林芮安接連敲出安打，助北市一口氣攻下3分、取得領先，也逼得新北市只能更換投手止血。

而新北市在更換第二任投手林展軍後，成功踩住煞車，與最後一任投手曾奕翔聯手，沒讓北市再有得分紀錄，自家打線也即時甦醒，4局下先是追回1分，下一局再靠著保送、安打及雙盜壘戰術一口氣攻下3分、逆轉戰局，最終新北就以1分差逆轉，率先搶下四強門票。

新北市總教練邱仕騰表示，雙敗淘汰制的比賽就是一場一場下去打，賽前也評估會是場五五波的比賽，「雖然球隊一開始處於落後，但我告訴球員不要放棄，這批球員想贏球的企圖心很強，加上得點圈有人時把握性也不錯，才能拿下勝利。」

今天新北市推出主力投手郭書瑋掛帥先發，不過他表現中規中矩，3.1局中被打了5支安打、送出1個四壞球、1個三振，失掉3分中只有1分是自責分，邱仕騰認為郭書瑋此役想太多，導致打亂投球節奏，只給了不及格的50分成績。