中職／首次薪資仲裁球團獲勝 周思齊請求遭駁回

2019-05-17 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



周思齊擔綱開路先鋒，點燃球隊火力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中信兄弟外野手、球員工會理事長周思齊日前提出薪資仲裁，中職今天公布仲裁結果，仲裁委員會駁回周思齊的請求，他今年月薪為55萬元。

周思齊在今年2月27日提出薪資仲裁，也是中職史上第一次針對薪資的仲裁，中職在4月30日召開仲裁庭，先由仲裁委員審查雙方事前提出的書面資料，周思齊與中信兄弟球團領隊劉志威並就雙方爭議點交換意見，再由仲裁委員進行最終決定。

周思齊今年提出薪資仲裁，提出的仲裁數字為月薪60萬元，球團提則出55萬元。

根據中職仲裁規定，球員提出仲裁後，仲裁庭要在6個月內作出結論，而經過不到3周的時間，中職今天公告結果，駁回周思齊的請求，中信兄弟今年按月給付周思齊薪資新台幣55萬元。

中華職棒大聯盟仲裁委員會公告全文：

中華職業棒球大聯盟仲裁委員會

仲裁判斷主文公告

案 號 108年度中職仲字第1號

聲 請 人 周思齊

相 對 人 (即反請求聲請人) 兄弟育樂股份有限公司

案 由 薪資仲裁

主 文

一、聲請人之請求駁回。

二、反請求聲請人即相對人應自民國108年1月1日起至108年12月31日止，按月給付薪資新台幣55萬元整予反請求相對人即聲請人。

公告日期 中華民國108年5月17日

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