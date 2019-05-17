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中職／天母獅猿戰因雨延至周日 郭台銘開球取消

2019-05-17 14:43聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

天母獅猿戰因雨延賽。圖／中職提供
天母獅猿戰因雨延賽。圖／中職提供
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統一獅本周以天母棒球場為主場，今天起與Lamigo桃猿隊進行3連戰，但原定今天晚間6點進行的首場賽事，遇上北部暴雨，場地嚴重積水，比賽延至周日下午1點於原場地進行雙重賽。

獅隊今天在天母球場的賽前原定由鴻海董事長、永齡基金會創辦人郭台銘擔任開球嘉賓，因雨延賽而取消；明天獅隊將舉辦「卡娜赫拉的小動物」的棒球主題日活動。

棒球統一獅Lamigo桃猿

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