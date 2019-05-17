到花蓮兩圖書館借書 送中信兄弟棒球賽門票

2019-05-17 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



「2019閱讀全壘打．夢想象前行」活動開跑，到花蓮兩指定圖書館借書，有機會獲得中信兄弟花蓮賽事門票。圖／翻攝「閱讀全壘打夢想象前行」臉書。 分享 facebook 花蓮縣文化局與國立公共資訊圖書館、中信兄弟棒球隊及中國信託反毒教育基金會等舉辦「2019閱讀全壘打‧夢想象前行」活動，即起至7月31日，縣民在文化局或是秀林鄉立圖書館借3本書並完成摺頁任務，就可兌換中信兄弟主場內野門票，限量500張。

「2019閱讀全壘打．夢想象前行」活動，與全國圖書館合作，將棒球和公益結合，推廣閱讀風氣。花蓮的活動，與縣文化局、秀林鄉立圖書館合作，民眾到這兩座圖書館借閱3本書，並領取任務摺頁，摘錄書中佳句填寫，可獲得中信兄弟主場內野門票兌換券，兌換8月13、14日在花蓮縣立棒球場舉辦的職棒賽事票券；答對反毒問題，還可獲加碼贈送的球星悠遊卡貼紙。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，為了在校園扎根推廣棒球閱讀，花蓮已經連續4年與中信兄弟球星周思齊創辦的台灣球芽棒球發展協會，攜手辦理「打出閱野球」棒球閱讀活動，今年並第二度結合國立公共資訊圖書館及中信集團合作。

除了職棒門票，花蓮還有獨家加碼好康，分成一般學生組與棒球球員組。縣內國小至高中在校一般生完成摺頁任務，透過老師或各圖書館送達文化局圖書館，有機會獲得圖書禮劵200元及周思齊新書《GAME ON! 周思齊的九局下半：棒球教會我的那些事》一本，共30個名額。縣內國高中棒球隊球員完成摺頁任務，交由教練老師或逕送文化局圖書館，有機會獲得閱讀獎金1000元及周思齊新書一本，共15個名額。

另外，5月20日起至8月20日，在文化局圖書館2樓辦理「能高棒球隊文物展」，展示能高棒球隊歷史照片文物展及棒球主題書展，20日上午11時還有「能高團文物展相關解說講座」，邀請成功大學歷史學系教授謝仕淵及花蓮文史工作者葉柏強分享能高棒球隊的輝煌歷史，活動可洽文化局官網、閱讀全壘打活動臉書。