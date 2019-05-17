MLB／哈波領肥約打不出身價 為甩低潮祭奇招

2019-05-17 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



哈波。 美聯社 分享 facebook 哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元落腳費城人後，至今打擊成績依然低迷，為了走出低潮各種奇招都出籠，昨天他嘗試不戴打擊手套，今天打序從第三棒調到第二棒，總教練凱普勒（Gabe Kapler）解釋，「我們想要幫他帶來一些刺激。」

費城人今天以3：11不敵釀酒人，哈波四打數敲出一安打，本季至今共出賽43場，154打數敲出34支安打、七發全壘打，打擊率只有2成21。

此役賽前打序公布，哈波的名字落在第二棒，而非他習慣的第三棒。凱普勒表示，今天一早就傳了簡訊給哈波，告知他將打第二棒，哈波也回應沒有問題，向教練表達「我不覺得有任何不同」。

哈波近兩戰都是四支一的演出，但內容仍有正面訊息，像是連續兩戰都刷新本季最快擊球初速，顯示他的揮棒感覺正在回溫。他表示，比起對決內容好的打席，更常看那些沒打好的打席，「應該獲得保送的打席，我卻揮了三顆高於頭部的球，我必須做出改善，把球看得更清楚，更常上壘，我必須做得更好。」

哈波還沒打出費城期望的火力，但凱普勒對他的復甦抱持信心，並且表示，「哈波在任何位置都繳出不錯的成績，可以上壘、可以開轟，我想他打第二棒、第三棒或第四棒都很好，他能占據前段打線的任何位置。」