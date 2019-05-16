中職／鍾承祐轟回新車 陳晨威奪MVP還有一年份牛奶

2019-05-16 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天靠鍾承祐、陳晨威相繼開轟，以10：4逆轉擊敗富邦悍將隊，締造主場12連不敗，兩人有功也有賞，鍾承祐開走一台車，陳晨威則獲得一年份的牛奶。

鍾承祐今天在5局下從陳品學手中擊出全壘打，繼2016年8月26日後，相隔993天再敲全壘打，賽後他笑說，這一轟等了很久。近年鍾承祐在一軍出賽機會不多，因此擊出這一轟，他也直言：「打出去自己很振奮。」

鍾承祐的全壘打擊中贊助商設置在左外野全壘打牆的汽車，只要猿隊贏球，他就能把車開回家，鍾承祐當時的陽春砲只把比數追成1：4，他說：「打出去不知道打中車子，當時沒想那麼多，因為球隊還落後。」之後隊友合力逆轉戰局，也替他打下一台市價約90萬元的新車。

陳晨威今天單場5支4，包括6局下的陽春全壘打，不僅連兩天開轟，且連兩天奪下單場MVP，而他今天的全壘打擊中右外野標竿的廠商看板，獲得一年份的牛奶。

賽後陳晨威臉上卻沒有太多笑容，他坦言，雖靠打擊獲得MVP，但自己守備上還是發生失誤，「場場都這樣，不是說偶爾，太頻繁了，自己還是克服不了，傳球是比較大的問題。」

陳晨威過去不是長打見長的球員，青棒階段不曾開轟，升上大學也只擊出2支全壘打，進入職棒後，至今出賽32場累積3轟，他謙虛說：「是運氣好，沒有想過要打全壘打，是投手失投，剛好節奏有對到。」

陳晨威4月17日敲出生涯首轟和一支三壘打，前兩打席就完成「完全打擊」中最難達成的2條件，但之後沒再敲出安打，無緣寫紀錄；今天則是連兩打席擊出一壘打，第3打席開轟，第8局再敲二壘打，雖只差三壘打寫紀錄，對快腿的他來說不是太困難，但沒再獲打擊機會。