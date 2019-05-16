中職／悍將砸人清板凳 洪總：像打共匪一樣

2019-05-16 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊今天戰到6局下，悍將隊陳品學對猿隊林泓育投出觸身球後，兩隊板凳清空爆衝突，到底引爆點為何？猿隊總教練洪一中賽後也直言不清楚狀況，還笑說：「像打共匪一樣。」

陳品學該局先挨了陳晨威一發陽春全壘打，再讓林立擊出二壘打，1出局後對林泓育投出觸身球，隨後雙方教練、球員都衝出休息室，悍將隊首席教練劉榮華也在場中激烈與洪一中言語交鋒。

賽後談起這場衝突，洪總直說不知道是什麼狀況，「可能是三壘指導教練有跟捕手說，那是不是故意的，我看沒有怎麼樣，我也不知道他在激動什麼，像打共匪一樣。」

悍將隊總教練陳連宏則指出，當下的情況，不會有投手要故意砸人，但猿隊三壘指導教練比本壘，好像在質疑投手故意的。

而在雙方的衝突後，猿隊成功扭轉戰局，陳品學丟了首勝，生涯初登板共投5.1局失4分。洪一中指出：「前面陳品學表現不錯，曲球滿準的，滿有威力，是鍾承祐那支全壘打（5局下）打出去後先帶起士氣，陳威晨再打那一支，氣勢就翻過來了。」

【中央社桃園16日電】

中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，富邦悍將及Lamigo桃猿在第6局發生衝突，雙方一度清空板凳，原因是林泓育遭觸身球後，桃猿三壘指導教練蔡昱詳質疑投手陳品學是否故意。

6局下桃猿進攻，在一出局、三壘有人時，悍將先發投手陳品學對林泓育丟觸身球，之後雙方清空板凳，悍將教練劉榮華顯得相當生氣，恢復比賽後，林泓育因暴投回到本壘時，用手摸本壘板也引起討論。

賽後Lamigo桃猿總教練洪一中表示：「我也不知道他們為什麼這麼激動，可能是三壘指導教練（蔡昱詳）問他們觸身球是不是故意的。」悍將總教練陳連宏則表示，因為當時三壘有人，桃猿可能覺得觸身球是故意的，才會上前質疑；陳品學則表示不是故意的，當下已經投到沒力了。

至於林泓育摸本壘板的動作，他澄清這是以往都會有的習慣動作，全壘打或是回本壘的時間充裕都會這樣做，並沒有其他意思。當下雙方清空板凳時，林泓育笑說：「因為被打到很痛，一回神想說發生什麼事了。」