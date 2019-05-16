中職／陳晨威連兩天開轟奪MVP 猿主場12連不敗

2019-05-16 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



擊出兩分砲的桃猿隊陳晨威獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊今天在桃園球場迎戰富邦悍將隊，5局下鍾承祐開轟攻破陳品學的壓制，陳晨威第6局再開敲全壘打帶起球隊反撲，猿隊單局進帳4分逆轉戰局，之後局局追加分數，終場以10：4贏球，近期5連不敗、主場12連不敗。

悍將隊今天推前旅美投手陳品學先發，是他中職生涯初登板，前4局無失分，悍將隊打線也在前兩局就打完4：0領先。猿隊直到5局下才靠鍾承祐的陽春砲打破鴨蛋，這也是他繼2016年8月26日後，相隔993天再敲全壘打。

6局下猿隊陳晨威率先上場再開轟，連兩戰敲全壘打，本季累積3轟，之後林立揮出二壘打延續攻勢，1出局後陳品學對林泓育投出觸身球，還引發雙方板凳清空，悍將隊席教練劉榮華及猿隊教頭洪一中在場中言語交鋒。

而在這次衝突之後，陳品學被換下場，戰局也風雲變色，朱育賢揮出二壘打送回1分，三壘上的林泓育再藉由賴鴻誠暴投跑回追平分，之後在一、三壘有人局面下，廖健富擊出二壘方向滾地球，二壘手王正棠發生失誤，猿隊單局進帳4分超前比數。

7局下猿隊再靠5支接連安打追加4分拉開領先，第8局陳晨威揮出二壘打後，藉由隊友推進和藍寅倫滾地球跑回全隊第10分，猿隊最終就以6分差逆轉勝。陳晨威單場5支4、跑回2分，連兩天抱走單場MVP。

尼克斯先發7局，被敲出11支安打，失4分（3分自責分），拿下本季第4勝。陳品學先發5.1局失4分，無緣本季首勝，賴鴻誠吞跨季4連敗。