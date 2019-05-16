中職／鄭凱文情緒管理不當 兄弟祭懲處罰款2萬

2019-05-16 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟投手鄭凱文。報系資料照 分享 facebook

中信兄弟投手鄭凱文昨天在對上統一獅隊之戰於7局上登板中繼，但2出局後被換下場時出現情緒性反應，遭投手教練佛斯特怒斥，並引發球迷議論，中信兄弟今天也祭出懲處，罰款2萬元，鄭凱文今天練習前也向教練團及隊友致歉。

鄭凱文昨天在第7局接替先發投手蔡齊哲上場中繼，製造一、二壘有人的局面，之後三振黃恩賜形成2出局，下一棒為左打的潘武雄，佛斯特帶翻譯走上場準備換新秀左投王奕凱登板，但鄭凱文不等佛斯特走上投手丘，把球拋給捕手後就低頭走下場。

之後轉播畫面捕捉到，鄭凱文回到休息室後，佛斯特帶翻譯走到他旁邊，對他如此的行為斥責一番。

賽後鄭凱文粉絲團寫到，「畢竟連敗這麼多場了，凱文覺得自己還沒有到需要下場的時候，想繼續丟，結果教練卻在這個時間點換下了他，這時候應該是要服從教練的，結果凱文反應太大。」內文也提到，鄭凱文對於情緒管理還有很大的進步空間，已在反省中。

而兄弟粉絲團今天發布訊息表示，「關於昨天比賽中，鄭凱文情緒處理不當一事，昨晚凱文事後對於不尊重團隊的行為感到懊悔，除了與投手教練及總教練道歉溝通外，也於今天練球前向全體教練團及隊友們表達歉意。球隊並依據管理辦法罰款2萬元。」