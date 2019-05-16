12強賽／中華隊主要對手 日本武士招新星前進東奧

2019-05-16 17:57 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



日本武士隊教練稻葉篤紀近期積極前往各職棒球團，觀察2020東京奧運棒球項目的可用之兵。 報系資料照 分享 facebook

日本棒球國家武士隊提前備戰奧運，日媒指出，武士隊教練稻葉篤紀近期積極前往各職棒球團，觀察2020東京奧運棒球項目的可用之兵，包括廣島鯉魚隊強打少年鈴木誠也、軟體銀行鷹游擊手今宮健太及西武隊重砲山川穗高及都被列入觀察名單，若中華隊如願前進奧運，不得不提防日本隊的新興主力。

強打少年備受期待

據《日刊體育》報導，稻葉先在14日前往馬自達球場巡視廣島鯉魚對戰養樂多燕子的比賽，並在賽前仔細觀察兩隊球員的打擊練習，稻葉表示，廣島隊外野手鈴木誠也擁有擔綱國家隊中心打線的潛力。

《日刊》指出，根據稻葉對於國家隊的建隊模式，希望以具有長程火力的年輕打線做為主力，而目前有過國際賽經驗的軟銀隊外野手柳田悠岐、橫浜隊一哥筒香嘉智及歐力士強打吉田正尚都是左打，現年24歲的鈴木則為右打者，無疑能更平衡國家隊陣容。

具經驗球星得賞識

《Full-Count》則報導，稻葉篤紀接續在15日前往福岡Yahoo拍賣巨蛋訪視軟銀對上西武的比賽，賽前練習時特地觀看軟銀現任王牌千賀滉大及主戰捕手甲斐拓也的投捕練習，而去年秋天曾代表日本參加U23世界盃的內野手周東佑京也上前寒暄。此外，稻葉認為軟銀當家游擊手今宮健太本季展現突出的長打火力，「他今年打得非常出色，完全頂住球隊游擊防線。」

西武隊方面，稻葉則認為當家一壘手山川穗高的長打火力魅力十足，尤其剛剛成為人父的他在15日的比賽中擊出雙響砲，更獲得稻葉的賞識，可謂「娶某前，生子後。」稻葉也認為，西武捕手森友哉在年輕世代中同樣經驗豐富，將軟銀的甲斐拓也一同納入考慮，「兩位年輕人都不錯，期待他們未來的發展。」

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