親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

不平和的天安門：生而為人的選擇

運動筆記「扶輪心感恩情」奮起湖慈善公益馬拉松路跑報名資訊堅持下去
健行筆記高雄瑰寶│柴山 又稱壽山 與孫悟空有約 小百岳深山猶有讀書聲！斯可巴古道、馬崙山O走
NBA賽事懶人包 (5月16日)賽事精華- 暴龍 vs. 公鹿 (5月16日)

12強賽／中華隊主要對手 日本武士招新星前進東奧

2019-05-16 17:57台灣醒報 記者施養正╱台北報導

日本武士隊教練稻葉篤紀近期積極前往各職棒球團，觀察2020東京奧運棒球項目的可用...
日本武士隊教練稻葉篤紀近期積極前往各職棒球團，觀察2020東京奧運棒球項目的可用之兵。 報系資料照
分享

日本棒球國家武士隊提前備戰奧運，日媒指出，武士隊教練稻葉篤紀近期積極前往各職棒球團，觀察2020東京奧運棒球項目的可用之兵，包括廣島鯉魚隊強打少年鈴木誠也、軟體銀行鷹游擊手今宮健太及西武隊重砲山川穗高及都被列入觀察名單，若中華隊如願前進奧運，不得不提防日本隊的新興主力。

強打少年備受期待

據《日刊體育》報導，稻葉先在14日前往馬自達球場巡視廣島鯉魚對戰養樂多燕子的比賽，並在賽前仔細觀察兩隊球員的打擊練習，稻葉表示，廣島隊外野手鈴木誠也擁有擔綱國家隊中心打線的潛力。

《日刊》指出，根據稻葉對於國家隊的建隊模式，希望以具有長程火力的年輕打線做為主力，而目前有過國際賽經驗的軟銀隊外野手柳田悠岐、橫浜隊一哥筒香嘉智及歐力士強打吉田正尚都是左打，現年24歲的鈴木則為右打者，無疑能更平衡國家隊陣容。

具經驗球星得賞識

《Full-Count》則報導，稻葉篤紀接續在15日前往福岡Yahoo拍賣巨蛋訪視軟銀對上西武的比賽，賽前練習時特地觀看軟銀現任王牌千賀滉大及主戰捕手甲斐拓也的投捕練習，而去年秋天曾代表日本參加U23世界盃的內野手周東佑京也上前寒暄。此外，稻葉認為軟銀當家游擊手今宮健太本季展現突出的長打火力，「他今年打得非常出色，完全頂住球隊游擊防線。」

西武隊方面，稻葉則認為當家一壘手山川穗高的長打火力魅力十足，尤其剛剛成為人父的他在15日的比賽中擊出雙響砲，更獲得稻葉的賞識，可謂「娶某前，生子後。」稻葉也認為，西武捕手森友哉在年輕世代中同樣經驗豐富，將軟銀的甲斐拓也一同納入考慮，「兩位年輕人都不錯，期待他們未來的發展。」

【更多精采內容，詳見

軟銀西武棒球

相關新聞

中職／鄭凱文情緒管理不當 兄弟祭懲處罰款2萬

2019-05-16 16:00

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

棒球／U18世青賽分組揭曉 中華隊強碰日、美打硬仗

2019-05-16 19:40

中職／曾因入選開季名單壓力大 賴智垣調整後返一軍

2019-05-16 19:25

中職／不滿被換投 鄭凱文退場舉動引投教飆罵

2019-05-16 12:41

圖／中職悍將戰猿 12局蔣智賢、陳晨威各轟兩分砲

2019-05-15 23:41

中職／「武神」4支4+開轟 兄弟7連敗近5年最慘

2019-05-15 23:41

中職／猿隊朱育賢雙響砲 本季首位10轟打者

2019-05-15 23:37

中職／陳晨威12局下兩分砲 猿隊4轟逼和悍將

2019-05-15 23:31

中職／潘武雄開轟4支4 獅賞兄弟7連敗

2019-05-15 22:05

中職／楊岱均腦部腫瘤住院 堅持夢想依然在前方

2019-05-15 21:40

中職／朱育賢率先10轟 躍居打擊三冠王

2019-05-15 21:25

中職／陳品學終於等到機會 生涯初登板戰猿

2019-05-15 19:42

中職／洪一中看兄弟失誤有感 選手也不願這樣

2019-05-15 18:33

中職／不排除中華隊教頭 洪總：我不是鐵板一塊

2019-05-15 17:21

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00

中職／致命失誤連連 兄弟慘吞6連敗

2019-05-14 23:35

中職／王威晨、陳偉漢接力失誤 李振昌生涯首敗

2019-05-14 22:14

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／洛培茲轟垮暴龍 公鹿逆轉搶東決首勝

2019-05-16 11:00

NBA／洛培茲創罕見數據 季後賽史上第4人

2019-05-16 12:18

NBA／拓荒者把握機會！ 杜蘭特西決G2再缺陣

2019-05-16 09:03

中職／不滿被換投 鄭凱文退場舉動引投教飆罵

2019-05-16 12:41

中職／楊岱均腦部腫瘤住院 堅持夢想依然在前方

2019-05-15 21:40

NBA／暴龍遭逆轉 羅瑞：第四節殺了我們

2019-05-16 12:23

NBA／鵜鶘抽狀元籤 葛里芬：可能改變AD動向

2019-05-15 17:27

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

NBA／曾不希望勇士選柯瑞 老媽：金州太遠了

2019-05-16 15:59

NBA／巨人中鋒投身選秀 將刷新臂展與摸高紀錄

2019-05-16 14:55

NBA／FA市場時程調整 聯盟希望避免熬夜行事

2019-05-16 15:05

NBA／情定大蘋果 威廉森恐退出選秀重返杜克

2019-05-16 15:16

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

NBA／湖人抽中四號籤 總管：非比尋常的轉機

2019-05-15 18:10

SBL／總冠軍隊踢館 富邦勇士周六戰政大雄鷹

2019-05-16 14:11

NBA／力挺公鹿！ 當地電台禁播暴龍大使歌曲

2019-05-16 10:12

日職／陽岱鋼連兩安得分 菅野變全壘打製造機

2019-05-15 21:11

NBA／主場上座率獨行俠稱霸 勇士現場觀戰人數最多

2019-05-16 17:00

中職／鄭凱文情緒管理不當 兄弟祭懲處罰款2萬

2019-05-16 16:00

NBA／三分外線手感火燙 柯瑞：希望保持下去

2019-05-15 23:45

MLB／托瑞斯一日三轟 力挺洋基雙重賽橫掃金鶯

2019-05-16 10:58

NBA／享受退役生活 諾維茨基解禁每天吃冰淇淋

2019-05-16 15:07

NBA／中樂透狀元嗨翻了 鵜鶘教練飆髒話

2019-05-15 16:53

NBA／洛培茲成獵龍功臣 字母哥、布萊德索喊讚

2019-05-16 17:04

MLB／普伊格沒再見轟也甩棒 瓦托：翻跟斗都行

2019-05-16 11:31

NBA／威廉森效應？ 樂透抽籤收視率創歷史新高

2019-05-16 14:43

MLB／肩膀撐不住了 洋基安都哈動刀本季報銷

2019-05-16 09:24

NBA／問候中國球迷 西蒙斯宣佈出賽世界盃

2019-05-16 14:16

NBA／公鹿、暴龍拼東決 雙方市長賭晚餐

2019-05-16 11:43

NBA／推特頭像換為落淚照 安比德：這會成為動力

2019-05-16 13:18

NBA／連3年選秀都第7順位 公牛喊失望

2019-05-15 18:33

日職／火腿再戰樂天 王柏融一軍首度未先發

2019-05-16 17:23

MLB／「二刀流」瓦許猛打賞 不敢跟大谷相比

2019-05-16 06:56

NBA／佛蓋爾如何與詹姆斯合作 費雪：贏球

2019-05-16 17:44

日職／王柏融再敲安 宋家豪本季首勝

2019-05-15 23:43

圖／中職悍將戰猿 12局蔣智賢、陳晨威各轟兩分砲

2019-05-15 23:41

中職／「武神」4支4+開轟 兄弟7連敗近5年最慘

2019-05-15 23:41

MLB／前役控球不穩 黃暐傑結束7天大聯盟之旅

2019-05-16 07:52

中職／潘武雄開轟4支4 獅賞兄弟7連敗

2019-05-15 22:05

MLB／自己勝投自己打 前田飆12K還有2打點

2019-05-16 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top