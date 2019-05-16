中職／不滿被換投 鄭凱文退場舉動引投教飆罵

2019-05-16 12:41 聯合新聞網 綜合報導



中信兄弟鄭凱文昨日因不滿被換投，丟球後自行走下場讓投手教練佛斯特動怒飆罵。 聯合報系資料照 分享 facebook

15日的中職獅象戰，統一獅靠著「武神」潘武雄單場4支4，以3：1贏球，賞給兄弟近5年最慘的7連敗，比賽焦點卻在兄弟後援鄭凱文與投手教練佛斯特的衝突上。

鄭凱文此役是在7局上兄弟1：2落後時登板，一上場就被獅隊陳重羽打出二壘安打，但很快抓到2個出局數，接著輪到前三打席都敲出安打的左打潘武雄，兄弟決定換上左投王奕凱「以左剋左」，此調度疑似讓鄭凱文不滿，把球丟往本壘後自行走下場。然而兄弟策略失敗，王奕凱遭潘武雄敲出安打，獅隊多添1分保險分，這一分也得算在鄭凱文身上。

不過鄭凱文的舉動讓佛斯特非常不開心，回到休息室後直接開罵，透過翻譯對他大吼，根據轉播畫面，佛斯特甚至飆出髒話，表達球員應尊重教練，並告誡他下不為例。

球隊連敗低氣壓在所難免，賽後鄭凱文粉絲團小編貼文轉達本人的想法：「凱文是求好心切，為了想幫球隊止敗，畢竟連敗這麼多場，覺得自己還沒到需要下場的時候，卻在這時間點被教練換下，因此反應過大，球員還是應該要服從教練，自己情緒管理還是有很大的進步空間。」

最後小邊也表示鄭凱文已經在反省中了，希望大家繼續支持與鼓勵鄭凱文，為中信兄弟低迷的士氣一起加油。

這則貼文引起不少球迷留言，批評者表示「鄭凱文做了最壞示範，應該好好管理情緒」、「身為隊上老大哥，小老弟王奕凱會怎麼想？」；也有支持者為凱文加油，「你想贏球的精神還是值得敬佩」等。