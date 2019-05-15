中職／陳晨威12局下兩分砲 猿隊4轟逼和悍將

2019-05-15 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



擊出兩分砲的桃猿隊陳晨威獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影 分享 facebook

富邦悍將、猿隊今天在桃園球場打出中職今年第七場延長賽，兩隊打完九局3：3平手，悍將12局上靠蔣智賢兩分砲再度領先，猿隊12局下反擊，陳晨威也轟出兩分砲，終場5：5和局收場。

中信兄弟隊今天在台中1：3不敵統一獅隊，猿隊上半季排名仍居榜首，領先兄弟0.5場勝差。

悍將面對猿隊先發投手王溢正，二局上展開首波攻勢，林益全先揮出陽春砲，林哲瑄、高孝儀連續安打攻下第二分，以2：0領先。

猿隊朱育賢二局下從悍將洋投羅力的手中轟出陽春砲，悍將五局上再得一分，維持兩分領先優勢。

猿隊六局下再靠藍寅倫陽春砲追回一分，七局下朱育賢砲轟悍將第二任投手賴鴻誠，單場雙響砲，幫助球隊追成3：3平手，成為全聯盟首位10轟打者，躍居打擊三冠王。

王溢正投七局，被揮出七支安打、失三分，羅力投六局被揮出六安、失兩分，兩人繳出優質內容，都無關勝敗。

延長12局上，悍將一出局後，胡金龍揮出安打，蔣智賢砲轟猿隊第四任投手王躍霖，取得5：3領先；不料悍將12局下接手的第六任投手林克謙，先被廖健富揮出安打，一出局後再被陳晨威開轟，兩隊比數又扯平，結束這場4小時40分的馬拉松大戰，陳晨威獲選單場MVP。

【中央社桃園16日電】

中華職棒昨天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，雙方一路鏖戰到延長賽，雖然12局上蔣智賢敲2分砲，但下個半局陳晨威回敬2分砲，終場就以5比5握手言和。

悍將的林益全2局上轟出一發陽春全壘打，接著林哲瑄擊出內野安打，高孝儀再敲二壘安打，帶有1分打點。5局上張正偉遭觸身球上壘後，王正棠敲出安打，胡金龍擊出的滾地球造成二壘手郭嚴文失誤，再添1分。

桃猿比賽前半段都靠著全壘打追分數，2局下朱育賢敲陽春砲，6局下藍寅倫也敲陽春砲，7局下朱育賢演出單場雙響砲，雙方形成3比3平手，之後也進入延長賽。

12局上悍將的蔣智賢從王躍霖手中轟出2分砲，本季首轟出爐；不過12局下桃猿的陳晨威也敲出2分砲，雙方以5比5戰成平手，桃猿仍領先中信兄弟0.5場勝差，暫居第一。

陳晨威表示，當下因為球隊輸2分，只想著把球打強，剛好抓到內角伸卡球，他笑說：「打出去後其實沒什麼把握。覺得很興奮，因為追平分數了，進休息室後一直叫。」

對於王躍霖被敲2分砲，一度被超前，桃猿總教練洪一中表示，「整體還OK，打到12局多少會被逮到，蔣智賢也是不好對付的對手，人家打得好，至少不是投保送或是失誤。」

由於朱育賢此戰轟出雙響砲，本季全壘打支數來到10支，超車詹子賢暫居聯盟全壘打王，成為本季首位10轟打者，也暫時成為打擊率、全壘打及打點三冠王。