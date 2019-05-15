中職／猿隊朱育賢雙響砲 本季首位10轟打者

朱育賢手感火燙。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

猿隊外野手朱育賢昨天在桃園球場上演個人秀，正規比賽九局打完，分別在二局、七局下從富邦悍將隊洋投羅力、賴鴻誠手中轟出陽春砲，締造雙響砲紀錄，成為全聯盟首位十轟打者。

朱育賢昨天賽前八轟，落後中信兄弟隊詹子賢一轟，本季第三次單場雙響砲，全壘打產量後來居上，生涯四個球季全壘打都達二位數，累積六十四轟，單季最高轟是前年廿七支。

中職本周領隊會議討論世界棒球十二強賽總教練人選，除了猿隊外，另三隊都推薦洪一中，但中職會長吳志揚指出，洪總表達婉拒之意；洪一中昨天首度回應此事，強調已讓球團知道他的想法，球團也尊重，最後要看公司的態度。

猿隊領隊劉玠廷目前在美國，下周才會返台，洪一中說：「本周先讓我安安靜靜比賽，一切等老闆回國後再說。」

洪總形容自己「不是鐵板一塊」，有可能接下十二強賽教頭職務；但他表示，已當過中華隊總教練，還是要給年輕人機會，大家都很關切此事，不會這麼快做決定。

他說：「被看重是好事，是甜蜜的煩惱。」

另外，猿隊楊岱均受眼睛問題困擾許久，在一軍沒有穩定出賽機會，昨天突然在個人社群網站發文，因腦部有腫瘤壓迫到神經，已開始住院治療。

他說：「希望帶著大家的力量和祝福，我會勇敢度過，為了再拚夢想。」

楊岱均表示，前陣子眼睛問題，經過檢查後發現腦部有腫瘤，壓迫到神經，身體才會出現種種狀況。