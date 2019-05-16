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中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00Tzuyi

中華職棒今年球季進行四分之一賽事，各隊目前仍持續僵持的局面，原本獨走的中信兄弟經過連敗後，已被Lamigo追上，即使墊底的統一獅落後場次也不多，都還保有機會。受到傷兵影響甚鉅的獅隊，在各項數據都不佳的情況下，居於末位，但只要兵歸隊後應該頗具競爭力。反而是有宇宙邦之稱的富邦，投手成績最佳，打擊率第二，卻打得有些掙扎，一直在B段班之列，就令人匪夷所思了。

悍將在打擊率及上壘率的部份都僅次於Lamigo，僅有長打率表現最差，目前團隊全壘打僅19支，比中信少了快20支，個人最多也僅4支。以平均值來說，中信每8支安打就會有1支全壘打，統一是9支，但是富邦要約16支安打才有1轟，幾乎要2場比賽才會1支全壘打，要想一棒擊沉對手就很困難。

富邦悍將本季全壘打產量偏低，得分能力也不太理想，枉費投手群有那麼好的成績。 聯合...
富邦悍將本季全壘打產量偏低，得分能力也不太理想，枉費投手群有那麼好的成績。 聯合報系資料照片
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再者是富邦在比賽時的戰術運用相較於其他球隊少，其他球隊在必要的時候，強迫取分、偷點、打跑都靈活運用，但這其實曾是他們義大時期能夠封王的優勢，現在卻鮮少運用。5月10日在只落後1分，沒人出局攻占滿壘的情況，二、三壘及打者都是快腿，若有戰術應當能輕易追平比數，然而球隊採用強攻，最終被對手守住局面。反而是5月15日的比賽，讓3成打擊率的打者去觸擊，讓2成打擊率的打者去進攻，都顯示在戰術選擇上出了不小問題。

悍將打線最重要的問題就是得點圈的表現，列舉14位超過10場出賽的主要球員，平均打擊率0.271跟全隊的打擊率差不多。不過其中只有6位球員表現優於平均值，他們114個打數中，擊出43支安打，貢獻49分。但其他8位球員，有比較多的133個打數，僅有24支安打及40分。

Tzuyi製表
Tzuyi製表
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其中最嚴重的當屬王正棠，都擔任第1或2棒的他，今年打擊率0.284，但是他得點圈打擊只有0.179。由於他的得點圈機會是全隊第四多，加上他又是連接中心棒次的球員，他沒辦法有高的打擊率，就沒辦法讓攻勢延續，是悍將打線中的斷層之一。5月15日的比賽中，他雖然有2支安打演出，但到了關鍵的9局得點圈又輕易被解決。

王正棠打擊表現不如去年亮眼，雖仍有一定水準，但得點圈打擊率太低，常造成球隊攻勢中...
王正棠打擊表現不如去年亮眼，雖仍有一定水準，但得點圈打擊率太低，常造成球隊攻勢中斷無法順利得分。 聯合報系資料照片
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另外一位造成攻勢中斷的球員，非常令人訝異，竟然是轉戰外野後表現一直很穩定的胡金龍。去年他得點圈打擊率高達0.429，今年僅剩0.217。而且他的得點圈機會第三多，又是王正棠後一個棒次，也就是說即使未滿兩出局，他們兩位就足以讓攻勢中斷。不過所幸他以往的表現，還是會讓人對他稍微尊敬，目前獲得7次保送，其中5次是敬遠。

胡金龍原本是悍將打線中較為穩定的球員，但今年的得點圈打擊表現下滑不少，只能靠對手...
胡金龍原本是悍將打線中較為穩定的球員，但今年的得點圈打擊表現下滑不少，只能靠對手對他的尊敬而上壘。 聯合報系資料照片
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至於得點圈機會最多的林益全，帳面上0.333的得點圈打擊率表現中規中矩，打點表現更是全隊最優。但是他對戰左右投的成績就有天壤之別，他對戰左投的平均打擊率優於右投，到了得點圈的時候，對右投有高達0.400的打擊率，對左投卻只有0.182。不過特別的是，他對戰左投的安打都是在1、2壘有跑者時候的二壘安打，是不是受到守方站位影響，值得教練團研究破解。

從上面的數據來看，悍將打線想靠全壘打一舉得分相對困難，也沒有使用巧妙的戰術增加得分機會，因此只能純靠最單純的「一直安打一直一直打」，但是上壘容易回壘難，攻上得點圈後打擊就開始失常，這已是這幾年富邦常見的狀況。去年總教練陳連宏就針對這樣的狀況要打擊教練加強球員基本功，並且說：「不要想一棒解決，沒有那麼簡單。」

富邦教練團陣容龐大，如何協助球員發揮最佳實力，並且在調度及戰術上更為靈活，就要考...
富邦教練團陣容龐大，如何協助球員發揮最佳實力，並且在調度及戰術上更為靈活，就要考驗他們的功力了！ 聯合報系資料照片
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整體而言，富邦的打線雖然星光熠熠，長久以來卻出了不小問題。現在可能要開始思考如何增進球員的基本功及長打率，以中信近兩年的情況來參考，要能短期內成長並非不可能。另一方面，打序、戰術及代打策略都需要重新檢視，增加打線的連貫性。無論如何，這些實際上都直接考驗教練團的功力，若無法很快的調整，恐怕仍難成為勁旅。

富邦悍將胡金龍

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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