中職／潘武雄開轟4支4 獅賞兄弟7連敗

2019-05-15 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



潘武雄。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊今天面對近況低迷的中信兄弟，施子謙先發6局僅失1分，打線則有潘武雄繳出4支4、2打點表現，包括一發追平陽春砲，終場獅隊以3：1勝出，拿下2連勝，中信兄弟再吞7連敗。

面對獅隊先發投手施子謙，兄弟陳子豪在1局下率先開轟（本季第4轟），打下1：0領先。4局上獅隊潘武雄則從蔡齊哲手中回敬一發陽春全壘打（本季第4轟），把比數扳平。

6局上獅隊又有攻勢，潘武雄率先上場就敲出安打，蘇智傑獲得保送，兩人藉由蔡齊哲的暴投攻佔二、三壘，陳鏞基擊出內野滾地球送回超前分，獅隊取得2：1領先。

第7局面對鄭凱文，獅隊又有一、二壘有人的得分機會，兄弟換上第3任投手，把昨天才登錄一軍、本季一軍最年輕的18歲新秀左投王奕凱推上投手丘，是他生涯初登板，但獅隊潘武雄馬上再從他手中敲出右外野方向安打，追加1分保險分，單場4安2打點獲選MVP。

施子謙今天先發6局，被揮出4支安打，因陳子豪的陽春砲失掉唯一分數，另投出2次保送、1K，連兩戰繳出優質先發，拿下2連勝。

兄弟蔡齊哲主投6局，被敲出8支安打，含潘武雄的陽春全壘打，失2分，雖是優質先發演出，但吞下2連敗，本季戰績2勝3敗。