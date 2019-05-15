中職／朱育賢率先10轟 躍居打擊三冠王

2019-05-15 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



猿隊朱育賢轟陽春砲。記者侯永全/攝影 分享 facebook 猿隊外野手朱育賢今天在桃園球場轟出雙響砲，二局、七局下分別從富邦悍將隊洋投羅力、賴鴻誠的手中轟出陽春砲，成為全聯盟首位10轟打者，躍居打擊三冠王。

朱育賢今天賽前打擊率3成75、打點33分排名第一，全壘打八支和蘇智傑並列第二，落後詹子賢一支，七局下砲轟賴鴻誠，生涯四個球季全壘打都達二位數，累積64轟，單季產量最高是前年27轟。

猿隊打完前六局2：3落後，朱育賢七局下陽春砲幫助球隊追平比數，打擊率3成82、全壘打10支、打點35分都排名第一。