中職／朱育賢率先10轟 躍居打擊三冠王

相關新聞
圖／中職悍將戰猿 12局蔣智賢、陳晨威各轟兩分砲2019-05-15 23:41
中職／陳晨威12局下兩分砲 猿隊4轟逼和悍將2019-05-15 23:31
中職／潘武雄開轟4支4 獅賞兄弟7連敗2019-05-15 22:05
中職／楊岱均腦部腫瘤住院 堅持夢想依然在前方2019-05-15 21:40
日職／陽岱鋼連兩安得分 菅野變全壘打製造機2019-05-15 21:11
中職／陳品學終於等到機會 生涯初登板戰猿2019-05-15 19:42
中職／洪一中看兄弟失誤有感 選手也不願這樣2019-05-15 18:33
中職／不排除中華隊教頭 洪總：我不是鐵板一塊2019-05-15 17:21
全國青少棒／孫易磊指叉球助威 率北市闖勝部冠軍2019-05-15 17:09
日職／王柏融退場後火腿遭逆轉 宋家豪延長賽奪首勝2019-05-15 16:53
日職／張奕首度登錄一軍 今戰羅德有望初登板2019-05-15 16:32
全國青少棒／2天前輸球 竹縣鐘緯澤完投高市復仇2019-05-15 14:02
自由車／台灣盃國際場地經典賽 15國菁英「騎」聚高雄2019-05-15 13:04
MLB／兩度代表追平分跑壘出局 大谷：需練習解讀比賽2019-05-15 13:04
MLB／生涯百安到手 大谷猛打賞打擊率破3成2019-05-15 11:32
只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產2019-05-15 07:00
熱門文章
NBA／洛培茲轟垮暴龍 公鹿逆轉搶東決首勝2019-05-16 11:00
NBA／洛培茲創罕見數據 季後賽史上第4人2019-05-16 12:18
NBA／拓荒者把握機會！ 杜蘭特西決G2再缺陣2019-05-16 09:03
中職／不滿被換投 鄭凱文退場舉動引投教飆罵2019-05-16 12:41
NBA／暴龍遭逆轉 羅瑞：第四節殺了我們2019-05-16 12:23
NBA／鵜鶘抽狀元籤 葛里芬：可能改變AD動向2019-05-15 17:27
NBA／曾不希望勇士選柯瑞 老媽：金州太遠了2019-05-16 15:59
中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題2019-05-16 07:00
NBA／情定大蘋果 威廉森恐退出選秀重返杜克2019-05-16 15:16
NBA／巨人中鋒投身選秀 將刷新臂展與摸高紀錄2019-05-16 14:55
NBA／FA市場時程調整 聯盟希望避免熬夜行事2019-05-16 15:05
SBL／總冠軍隊踢館 富邦勇士周六戰政大雄鷹2019-05-16 14:11
男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？2019-05-16 07:00
NBA／力挺公鹿！ 當地電台禁播暴龍大使歌曲2019-05-16 10:12
NBA／主場上座率獨行俠稱霸 勇士現場觀戰人數最多2019-05-16 17:00
中職／鄭凱文情緒管理不當 兄弟祭懲處罰款2萬2019-05-16 16:00
NBA／三分外線手感火燙 柯瑞：希望保持下去2019-05-15 23:45
NBA／洛培茲成獵龍功臣 字母哥、布萊德索喊讚2019-05-16 17:04
NBA／享受退役生活 諾維茨基解禁每天吃冰淇淋2019-05-16 15:07
MLB／托瑞斯一日三轟 力挺洋基雙重賽橫掃金鶯2019-05-16 10:58
NBA／中樂透狀元嗨翻了 鵜鶘教練飆髒話2019-05-15 16:53
NBA／威廉森效應？ 樂透抽籤收視率創歷史新高2019-05-16 14:43
MLB／普伊格沒再見轟也甩棒 瓦托：翻跟斗都行2019-05-16 11:31
MLB／肩膀撐不住了 洋基安都哈動刀本季報銷2019-05-16 09:24
NBA／問候中國球迷 西蒙斯宣佈出賽世界盃2019-05-16 14:16
NBA／公鹿、暴龍拼東決 雙方市長賭晚餐2019-05-16 11:43
NBA／推特頭像換為落淚照 安比德：這會成為動力2019-05-16 13:18
日職／火腿再戰樂天 王柏融一軍首度未先發2019-05-16 17:23
NBA／連3年選秀都第7順位 公牛喊失望2019-05-15 18:33
NBA／佛蓋爾如何與詹姆斯合作 費雪：贏球2019-05-16 17:44
MLB／「二刀流」瓦許猛打賞 不敢跟大谷相比2019-05-16 06:56
日職／王柏融再敲安 宋家豪本季首勝2019-05-15 23:43
圖／中職悍將戰猿 12局蔣智賢、陳晨威各轟兩分砲2019-05-15 23:41
中職／「武神」4支4+開轟 兄弟7連敗近5年最慘2019-05-15 23:41
MLB／前役控球不穩 黃暐傑結束7天大聯盟之旅2019-05-16 07:52
中職／潘武雄開轟4支4 獅賞兄弟7連敗2019-05-15 22:05
MLB／自己勝投自己打 前田飆12K還有2打點2019-05-16 16:48
中職／林泓育遭陳品學觸身球 雙方球員清空板凳2019-05-16 21:02
MLB／韋蘭德強壓前東家老虎 太空人8連勝2019-05-16 11:05
NBA／樂透新制上路 鵜鶘爽拿狀元籤2019-05-15 23:47
留言