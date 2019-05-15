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圖／中職林益全、朱育賢轟陽春砲

2019-05-15 19:44聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

Lamigo桃猿隊今晚在桃園主場迎戰富邦悍將隊，悍將第五棒林益全二局上擊出陽春全壘打，第七棒高孝儀擊出一分打點二壘安打;桃猿隊第六棒朱育賢在二局下也擊出陽春全壘打;二局結束，富邦悍將暫時以2比1領先猿隊。

猿隊朱育賢轟陽春砲。記者侯永全/攝影
猿隊朱育賢轟陽春砲。記者侯永全/攝影
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悍將隊高孝儀擊出一分打點二壘安打。記者侯永全/攝影
悍將隊高孝儀擊出一分打點二壘安打。記者侯永全/攝影
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悍將隊林益全轟陽春砲。記者侯永全/攝影
悍將隊林益全轟陽春砲。記者侯永全/攝影
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富邦悍將高孝儀

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