中職／致命失誤連連 兄弟慘吞6連敗

2019-05-14 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



江辰晏獲選單場MVP。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊近況不振，昨天在台中洲際球場對統一獅之戰，內野守備又出現漏洞，九局上二壘手王威晨、十局上游擊手陳偉漢連續發生要命失誤，讓獅隊兩度死裡逃生，這兩局各得一分扭轉情勢，終場以三比二獲勝，李振昌無奈吞下生涯首敗。

兄弟該贏未贏損失慘重，不但吞下本季最長六連敗，也把上半季排名第一讓給猿隊。

昨天賽前，兄弟只領先猿隊半場勝差，輸球後掉到十八勝一和十五敗，和猿隊（十七勝十四敗）之間雖無勝差，但勝率五成四五遭猿隊五成四八超前。

獅隊面對兄弟洋投萊福力，五局上兩出局後，林祖傑安打、生涯首次盜壘成功，陳重羽揮出二壘方向滾地球，王威晨移位錯誤，讓球滾到外野區，紀錄上雖是安打，卻有失誤味道，兄弟白白送掉第一分。

兄弟前七局無法從獅隊先發投手江辰晏的手中攻下分數，八局下面對邱浩鈞、劉軒荅攻下兩分，反以二比一超前。

獅隊九局上兩出局後，陳鏞基從李振昌的手中揮出二壘打，潘彥廷揮出二壘方向滾地球，王威晨失誤，讓陳鏞基跑回追平分。

延長十局上，獅隊攻勢再起，一出局後黃恩賜揮出二壘打，兩出局後潘武雄被故意四壞保送，形成一、二壘有人，下一棒楊家維揮出游擊方向滾地球，本來是必死球，陳偉漢竟也發生失誤，讓獅隊攻下致勝分。

李振昌後援一點一局失兩分，都非自責分，吞下生涯首敗。