中職／王威晨、陳偉漢接力失誤 李振昌生涯首敗

2019-05-14 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一第一棒陳重羽五局上半擊出一二壘間穿越安打，二壘跑者回到本壘，帶有一分打點。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊今天在台中洲際球場對統一獅之戰，九局上王威晨、十局上陳偉漢連續發生要命失誤，讓獅隊死裡逃生，這兩局各得一分扭轉情勢，終場以3：2獲勝，兄弟吞下本季最長六連敗，上半季排名第一讓給猿隊。

兄弟上半季對戰獅隊11場，仍以7勝1和3敗大幅領先。

兄弟今天賽前只領先猿隊半場勝差，輸球後掉到18勝1和15敗，和猿隊（17勝14敗）之間雖無勝差，但勝率5成45遭猿隊5成48超前。

獅隊面對兄弟洋投萊福力，五局上兩出局後，林祖傑安打、生涯首次盜壘成功，陳重羽追加安打攻下全場第一分。

兄弟前七局無法從獅隊先發投手江辰晏的手中攻下分數，八局下面對邱浩鈞，一出局後周思齊代打揮出二壘打，點燃這半局攻勢，陳子豪安打追平比數，王威晨獲保送，彭政閔從獅隊第三任投手劉軒荅的手中揮出安打，攻下第二分，反以2：1超前。

獅隊九局上兩出局後，陳鏞基從李振昌的手中揮出二壘打，潘彥廷揮出二壘方向滾地球，王威晨發生失誤，讓陳鏞基跑回追平分，雙方2： 2平手。

延長十局上，獅隊攻勢再起，一出局後黃恩賜揮出二壘打，兩出局後潘武雄被故意四壞保送，形成一、二壘有人，下一棒楊家維揮出游擊方向滾地球，本來是必死球，兄弟游擊手陳偉漢卻發生失誤，讓獅隊攻下超前分。

李振昌後援1.1局失兩分，都非自責分，吞下生涯首敗。