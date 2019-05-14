中職／王威晨、陳偉漢接力失誤 李振昌生涯首敗
中信兄弟隊今天在台中洲際球場對統一獅之戰，九局上王威晨、十局上陳偉漢連續發生要命失誤，讓獅隊死裡逃生，這兩局各得一分扭轉情勢，終場以3：2獲勝，兄弟吞下本季最長六連敗，上半季排名第一讓給猿隊。
兄弟上半季對戰獅隊11場，仍以7勝1和3敗大幅領先。
兄弟今天賽前只領先猿隊半場勝差，輸球後掉到18勝1和15敗，和猿隊（17勝14敗）之間雖無勝差，但勝率5成45遭猿隊5成48超前。
獅隊面對兄弟洋投萊福力，五局上兩出局後，林祖傑安打、生涯首次盜壘成功，陳重羽追加安打攻下全場第一分。
兄弟前七局無法從獅隊先發投手江辰晏的手中攻下分數，八局下面對邱浩鈞，一出局後周思齊代打揮出二壘打，點燃這半局攻勢，陳子豪安打追平比數，王威晨獲保送，彭政閔從獅隊第三任投手劉軒荅的手中揮出安打，攻下第二分，反以2：1超前。
獅隊九局上兩出局後，陳鏞基從李振昌的手中揮出二壘打，潘彥廷揮出二壘方向滾地球，王威晨發生失誤，讓陳鏞基跑回追平分，雙方2： 2平手。
延長十局上，獅隊攻勢再起，一出局後黃恩賜揮出二壘打，兩出局後潘武雄被故意四壞保送，形成一、二壘有人，下一棒楊家維揮出游擊方向滾地球，本來是必死球，兄弟游擊手陳偉漢卻發生失誤，讓獅隊攻下超前分。
李振昌後援1.1局失兩分，都非自責分，吞下生涯首敗。
留言