影／象獅大戰 統一1比0領先

2019-05-14 20:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



結束上週客場之旅，苦吞五連敗的中信兄弟，本週將回到台中主場，先和統一7-ELEVEn獅進行二連戰，再和富邦交手三場比賽。迎戰獅子軍的首場比賽，將推出萊福力擔綱先發，而統一則是由上週降二軍調整，跳過一次先發的江辰晏掛帥主投。

江辰晏本季戰績2勝2敗，防禦率3.34。曾對中信兄弟先發2場，不過兩次都吞下敗戰，總計11.2局的投球，被敲14支安打，包含兩發紅不讓，分別是由林書逸及王勝偉所擊出，失7分其中4分為自責分，被打擊率是偏高的0.292，尤其對戰黃衫軍的左打者，被打擊率更是高達0.417。而江辰晏對中信先發的2場，剛好也都是萊福力主投，且萊福力都拿下勝投。

萊福力目前成績2勝3敗，防禦率2.78，萊福力面對統一特別有心得，本季所有的勝場都來自獅子軍，兩次先發都能承擔7局的投球，且相當具有壓制力，一場無失分，一場僅掉1分，對戰防禦率0.54，被打擊率更是比今年平均0.284更低的0.179。這場比賽將是萊福力和江辰晏本季第三次同場先發，是否會出現和前兩次不同的結果，或是呈現一樣的結局，精彩對決值得期待。