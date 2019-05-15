親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

運動筆記「扶輪心感恩情」奮起湖慈善公益馬拉松路跑報名資訊堅持下去
健行筆記高雄瑰寶│柴山 又稱壽山 與孫悟空有約 小百岳深山猶有讀書聲！斯可巴古道、馬崙山O走
NBA賽事懶人包 (5月16日)賽事精華- 暴龍 vs. 公鹿 (5月16日)

只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

2019-05-15 07:00Dennis

世界棒球12強賽將於年底開打，可是目前中華隊主帥一職竟然面臨難產窘境。由於這次12強賽攸關於東京奧運棒球參賽資格，再加上在台灣舉行，所以身為總教練壓力是格外的沈重。所有關心棒球的球迷們，對於中華隊主帥仍舊懸案未決一事感到心急如焚。另一方面，台灣棒球界的主事者們，近日則是馬不停蹄展開找尋中華隊總教頭艱難任務。

中職推選12強總教練，遭洪一中婉拒。 報系資料照
中職推選12強總教練，遭洪一中婉拒。 報系資料照
分享

當中職知道將會主導本屆12強賽事時，就該儘早詢問或是面試任何有機會，甚至有興趣接手的總教練人選，而非等至今日。從今年1月開始到今天，整整5個月時間，中職仍舊無法說服桃猿隊洪一中總教練再次接任這肩負國家榮辱的差事，就可以顯示出本次任務的艱難程度可非以往。然而中職這次又是使用黃袍加身的方式試圖迫使洪總出山，僅能看出中職在總教練人選的遴選方面準備欠缺周詳。

洪一中總教練經驗豐富，在中職帶兵15載，戰功彪炳，在役總教練中幾乎無人能出其右。早在2008年洪總就曾經帶領過中華隊突破北京奧運資格賽與北京奧運兩大戰役，因此深知中華隊總教練這頂烏紗帽的重量與份量，絕非一般職棒總教練可比擬。但也因如此，目前在檯面上能夠勝任此次重責大任的人物可說是屈指可數。不過，話說回來，中華隊總教練難道只能夠急就章的選擇現任，或是退役的職棒總教練嗎？

中華隊總教練出現難產的局面在近10年可說是越演越頻繁，尤其是尋找擔任該年一級賽事的職缺，每次幾乎都是到最後一分鐘才能夠拍板定案。過去在遴選幾屆經典賽與其他一級賽事總教練人選時，大多是棒協與中職兩強經過多輪協商後所衍生出的產物。由於需要得到兩個不同單位的認可，導致遴選總教練一事曠日費時，但也再所難免。

12強棒球賽韓隊教頭金卿文，於今年1月就已確定。 報系資料照
12強棒球賽韓隊教頭金卿文，於今年1月就已確定。 報系資料照
分享

可是如今中華隊的主導權乃是由中職全權負責，那麼經過4個多月總教練一直仍舊未能定案，不禁令人感到匪夷所思。而這也再次顯示出台灣目前對於中華隊在組織一級賽事球隊制度與辦法，仍有多處需要改進地方，尤其是在總教練培養，台灣依舊是採取往年隨機炒短線方式，徵召現有的教練。而過去球迷所期待仿照日本武士隊的組訓與教練團培養方法，照目前看來僅是願景，尚無實踐的態勢。

以日本武士隊為例。目前擔任日本武士隊監督的稲葉篤紀在2013年期間就開始兼任日本國家隊打擊教練的職務。而在之後正式從球場退役後，稻葉篤紀則是專職擔任日本國家代表隊的教練，也看出日本武士隊有企圖培養他擔任未來國家隊總教練的決心。而在經歷過一屆經典賽、12強賽與各國職棒明星的對抗賽等重要賽事後，稻葉篤紀於2017年的亞職冠軍賽才正式扶正成為日本武士隊的總教練。

由此可見，日本武士隊對於培養一位總教練用心。四年磨一劍，就是為了讓稲葉篤紀能有完整歷練，好讓小久保裕紀能夠去蕪存菁的把經驗傳承給稻葉篤紀，最後希望能夠換來日本隊在東京奧運棒球項目的金牌，好不負江東父老的期待。如此周詳的培育計畫乃是超出台灣棒球界所能想像，其可行度不是沒有，只是有沒有決心想要效法日本用如此縝密的方式來進行而已。

稻葉篤紀於2017年的亞職冠軍賽，正式扶正成為日本武士隊的總教練。 報系資料照
稻葉篤紀於2017年的亞職冠軍賽，正式扶正成為日本武士隊的總教練。 報系資料照
分享

曾經某一年中華隊兵敗國際賽的記者會上，有人問當時台灣棒球的主事者，在強敵環繞且國際棒球情勢與觀念銳變的情勢下，未來是否會有機會尋找外籍總教練來擔任中華隊總教練一職時，該名主事者則是用一句：「台灣棒球人才濟濟」，所以沒有找洋教頭來執教的必要。如果真是如此，那麼如今中華隊總教練的人事案為何依舊延宕至今？

如果沒有一定的制度與遴選和培育方式，那麼中華隊主帥一職只會成為人人唯恐避而不及的燙手山芋，更不用說要在短期內整合一支能夠在國際一級賽場上與其他隊伍一較高下，如此一來中華隊再次與鍋貼店相遇日子儼然已經進入倒數計時的階段。

東京奧運

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

相關新聞

圖／中職悍將戰猿 12局蔣智賢、陳晨威各轟兩分砲

2019-05-15 23:41

中職／陳晨威12局下兩分砲 猿隊4轟逼和悍將

2019-05-15 23:31

中職／潘武雄開轟4支4 獅賞兄弟7連敗

2019-05-15 22:05

中職／楊岱均腦部腫瘤住院 堅持夢想依然在前方

2019-05-15 21:40

中職／朱育賢率先10轟 躍居打擊三冠王

2019-05-15 21:25

日職／陽岱鋼連兩安得分 菅野變全壘打製造機

2019-05-15 21:11

中職／陳品學終於等到機會 生涯初登板戰猿

2019-05-15 19:42

中職／洪一中看兄弟失誤有感 選手也不願這樣

2019-05-15 18:33

中職／不排除中華隊教頭 洪總：我不是鐵板一塊

2019-05-15 17:21

全國青少棒／孫易磊指叉球助威 率北市闖勝部冠軍

2019-05-15 17:09

日職／王柏融退場後火腿遭逆轉 宋家豪延長賽奪首勝

2019-05-15 16:53

日職／張奕首度登錄一軍 今戰羅德有望初登板

2019-05-15 16:32

全國青少棒／2天前輸球 竹縣鐘緯澤完投高市復仇

2019-05-15 14:02

自由車／台灣盃國際場地經典賽 15國菁英「騎」聚高雄

2019-05-15 13:04

MLB／兩度代表追平分跑壘出局 大谷：需練習解讀比賽

2019-05-15 13:04

MLB／生涯百安到手 大谷猛打賞打擊率破3成

2019-05-15 11:32
看更多

熱門文章

NBA／洛培茲轟垮暴龍 公鹿逆轉搶東決首勝

2019-05-16 11:00

NBA／洛培茲創罕見數據 季後賽史上第4人

2019-05-16 12:18

NBA／拓荒者把握機會！ 杜蘭特西決G2再缺陣

2019-05-16 09:03

中職／不滿被換投 鄭凱文退場舉動引投教飆罵

2019-05-16 12:41

NBA／暴龍遭逆轉 羅瑞：第四節殺了我們

2019-05-16 12:23

NBA／鵜鶘抽狀元籤 葛里芬：可能改變AD動向

2019-05-15 17:27

NBA／曾不希望勇士選柯瑞 老媽：金州太遠了

2019-05-16 15:59

中職／悍將得點圈串連太差 打序、戰術有問題

2019-05-16 07:00

NBA／情定大蘋果 威廉森恐退出選秀重返杜克

2019-05-16 15:16

NBA／巨人中鋒投身選秀 將刷新臂展與摸高紀錄

2019-05-16 14:55

SBL／總冠軍隊踢館 富邦勇士周六戰政大雄鷹

2019-05-16 14:11

NBA／FA市場時程調整 聯盟希望避免熬夜行事

2019-05-16 15:05

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

NBA／湖人抽中四號籤 總管：非比尋常的轉機

2019-05-15 18:10

NBA／力挺公鹿！ 當地電台禁播暴龍大使歌曲

2019-05-16 10:12

NBA／主場上座率獨行俠稱霸 勇士現場觀戰人數最多

2019-05-16 17:00

中職／鄭凱文情緒管理不當 兄弟祭懲處罰款2萬

2019-05-16 16:00

NBA／洛培茲成獵龍功臣 字母哥、布萊德索喊讚

2019-05-16 17:04

NBA／三分外線手感火燙 柯瑞：希望保持下去

2019-05-15 23:45

NBA／享受退役生活 諾維茨基解禁每天吃冰淇淋

2019-05-16 15:07

MLB／托瑞斯一日三轟 力挺洋基雙重賽橫掃金鶯

2019-05-16 10:58

NBA／威廉森效應？ 樂透抽籤收視率創歷史新高

2019-05-16 14:43

NBA／中樂透狀元嗨翻了 鵜鶘教練飆髒話

2019-05-15 16:53

MLB／普伊格沒再見轟也甩棒 瓦托：翻跟斗都行

2019-05-16 11:31

MLB／肩膀撐不住了 洋基安都哈動刀本季報銷

2019-05-16 09:24

NBA／問候中國球迷 西蒙斯宣佈出賽世界盃

2019-05-16 14:16

NBA／公鹿、暴龍拼東決 雙方市長賭晚餐

2019-05-16 11:43

日職／火腿再戰樂天 王柏融一軍首度未先發

2019-05-16 17:23

NBA／推特頭像換為落淚照 安比德：這會成為動力

2019-05-16 13:18

NBA／佛蓋爾如何與詹姆斯合作 費雪：贏球

2019-05-16 17:44

NBA／連3年選秀都第7順位 公牛喊失望

2019-05-15 18:33

MLB／「二刀流」瓦許猛打賞 不敢跟大谷相比

2019-05-16 06:56

中職／林泓育遭陳品學觸身球 雙方球員清空板凳

2019-05-16 21:02

日職／王柏融再敲安 宋家豪本季首勝

2019-05-15 23:43

圖／中職悍將戰猿 12局蔣智賢、陳晨威各轟兩分砲

2019-05-15 23:41

中職／「武神」4支4+開轟 兄弟7連敗近5年最慘

2019-05-15 23:41

MLB／前役控球不穩 黃暐傑結束7天大聯盟之旅

2019-05-16 07:52

MLB／自己勝投自己打 前田飆12K還有2打點

2019-05-16 16:48

MLB／韋蘭德強壓前東家老虎 太空人8連勝

2019-05-16 11:05

NBA／樂透新制上路 鵜鶘爽拿狀元籤

2019-05-15 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top