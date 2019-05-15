只會炒短線急就章 12強棒球賽教頭人選當然難產

世界棒球12強賽將於年底開打，可是目前中華隊主帥一職竟然面臨難產窘境。由於這次12強賽攸關於東京奧運棒球參賽資格，再加上在台灣舉行，所以身為總教練壓力是格外的沈重。所有關心棒球的球迷們，對於中華隊主帥仍舊懸案未決一事感到心急如焚。另一方面，台灣棒球界的主事者們，近日則是馬不停蹄展開找尋中華隊總教頭艱難任務。

中職推選12強總教練，遭洪一中婉拒。 報系資料照 分享 facebook

當中職知道將會主導本屆12強賽事時，就該儘早詢問或是面試任何有機會，甚至有興趣接手的總教練人選，而非等至今日。從今年1月開始到今天，整整5個月時間，中職仍舊無法說服桃猿隊洪一中總教練再次接任這肩負國家榮辱的差事，就可以顯示出本次任務的艱難程度可非以往。然而中職這次又是使用黃袍加身的方式試圖迫使洪總出山，僅能看出中職在總教練人選的遴選方面準備欠缺周詳。

洪一中總教練經驗豐富，在中職帶兵15載，戰功彪炳，在役總教練中幾乎無人能出其右。早在2008年洪總就曾經帶領過中華隊突破北京奧運資格賽與北京奧運兩大戰役，因此深知中華隊總教練這頂烏紗帽的重量與份量，絕非一般職棒總教練可比擬。但也因如此，目前在檯面上能夠勝任此次重責大任的人物可說是屈指可數。不過，話說回來，中華隊總教練難道只能夠急就章的選擇現任，或是退役的職棒總教練嗎？

中華隊總教練出現難產的局面在近10年可說是越演越頻繁，尤其是尋找擔任該年一級賽事的職缺，每次幾乎都是到最後一分鐘才能夠拍板定案。過去在遴選幾屆經典賽與其他一級賽事總教練人選時，大多是棒協與中職兩強經過多輪協商後所衍生出的產物。由於需要得到兩個不同單位的認可，導致遴選總教練一事曠日費時，但也再所難免。

12強棒球賽韓隊教頭金卿文，於今年1月就已確定。 報系資料照 分享 facebook

可是如今中華隊的主導權乃是由中職全權負責，那麼經過4個多月總教練一直仍舊未能定案，不禁令人感到匪夷所思。而這也再次顯示出台灣目前對於中華隊在組織一級賽事球隊制度與辦法，仍有多處需要改進地方，尤其是在總教練培養，台灣依舊是採取往年隨機炒短線方式，徵召現有的教練。而過去球迷所期待仿照日本武士隊的組訓與教練團培養方法，照目前看來僅是願景，尚無實踐的態勢。

以日本武士隊為例。目前擔任日本武士隊監督的稲葉篤紀在2013年期間就開始兼任日本國家隊打擊教練的職務。而在之後正式從球場退役後，稻葉篤紀則是專職擔任日本國家代表隊的教練，也看出日本武士隊有企圖培養他擔任未來國家隊總教練的決心。而在經歷過一屆經典賽、12強賽與各國職棒明星的對抗賽等重要賽事後，稻葉篤紀於2017年的亞職冠軍賽才正式扶正成為日本武士隊的總教練。

由此可見，日本武士隊對於培養一位總教練用心。四年磨一劍，就是為了讓稲葉篤紀能有完整歷練，好讓小久保裕紀能夠去蕪存菁的把經驗傳承給稻葉篤紀，最後希望能夠換來日本隊在東京奧運棒球項目的金牌，好不負江東父老的期待。如此周詳的培育計畫乃是超出台灣棒球界所能想像，其可行度不是沒有，只是有沒有決心想要效法日本用如此縝密的方式來進行而已。

稻葉篤紀於2017年的亞職冠軍賽，正式扶正成為日本武士隊的總教練。 報系資料照 分享 facebook

曾經某一年中華隊兵敗國際賽的記者會上，有人問當時台灣棒球的主事者，在強敵環繞且國際棒球情勢與觀念銳變的情勢下，未來是否會有機會尋找外籍總教練來擔任中華隊總教練一職時，該名主事者則是用一句：「台灣棒球人才濟濟」，所以沒有找洋教頭來執教的必要。如果真是如此，那麼如今中華隊總教練的人事案為何依舊延宕至今？

如果沒有一定的制度與遴選和培育方式，那麼中華隊主帥一職只會成為人人唯恐避而不及的燙手山芋，更不用說要在短期內整合一支能夠在國際一級賽場上與其他隊伍一較高下，如此一來中華隊再次與鍋貼店相遇日子儼然已經進入倒數計時的階段。