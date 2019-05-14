MLB／大谷首轟開張天使勝 本季三度雙安演出

2019-05-14 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷在三局上敲出429呎遠的兩分彈，相隔229天再開轟。 美聯社 分享 facebook

大谷翔平休息一天後再出發，本季首轟跟著開張。天使今天作客雙城的比賽，大谷重返先發第三棒、指定打擊，在三局上敲出429呎遠的兩分彈，相隔229天再開轟，天使終場以5：4險勝。

面對雙城先發右投貝瑞歐斯（Jose Berrios），大谷翔平在一局上先選到保送，三局上面對無人出局、三壘有人的機會，在一好三壞時，把92.5哩速球轉換成112哩的擊球初速，這發中左外野的兩分全壘打將比數改寫成3：2，本季首轟和首支長打同時達成，隊友楚奧特（Mike Trout）在賽後接受電視訪問時表示，「我知道只要我上壘，大谷會把我帶回來。」

這是大谷翔平自去年9月27日之後的首轟，也是等了229天再嘗開轟滋味。去年大谷翔平在大聯盟菜鳥賽季扛出22轟，今天敲出生涯第23發全壘打。

他在賽前的五場出賽，21打數四支安打，而且都是一壘安打，昨天球團安排他休兵，今天馬上開轟， 而且單場三打數有兩安，另有兩次保送。

大谷如楚奧特所願，一棒將自己與他送回本壘。 美聯社 分享 facebook

大谷翔平在六局上又選到保送，九局上最後一個打席，他敲出一壘安打，本場第二安，不過接下來隊友出現雙殺打， 天使未再添分。

大谷翔平自5月8日復出以來，只有三場比賽敲出安打，而且這三場都有雙安演出，最近連續兩場比賽沒吞K，三振數停留在七次，另有四個保送和五分打點、跑回兩分。

雙城岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）在五局擊出兩分砲扳成4平，天使在六局靠著史戴拉（Tommy La Stella）的陽春砲以5：4超前，直到終場，這是他生涯第一支相反方向全壘打，過去五個球季總共送出十轟的他，今天已打出本季第十轟。

天使先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）五局丟四分退場，三名牛棚守住一分差的比賽，抓下後面12個出局數，也是贏球的關鍵之一。