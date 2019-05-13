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PONY青少棒／3名U12國手重聚 台北市險些呷緊弄破碗

2019-05-13 20:22聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽，台北市雖然以13：8擊退屏東縣、拿到分組預賽首勝，但五局下急於跑回再見扣倒分，不但空手而回，還自亂陣腳被屏東縣最後兩局反噬六分，台北市總教練陳逸松賽後以「呷緊弄破碗」形容，他說：「可能前面贏那麼多，球員太過鬆懈，再加上後段投手本來就沒那麼穩，還好前面打很多分數。」

以長安國中為主體的台北市代表隊靠著兇猛火力，前四局取得11：2領先，五局下頭兩名打者又安打上壘，沒想到無人出局，二、三壘有人的大好機會，最後卻一分未得，雙雙被觸殺在本壘前，陳逸松解釋，小球員急著拿下再見分，跑壘反而弄巧成拙。

台北市原先不想在首戰拖太久，一開始就接連押上有少棒國手資歷的投手登板投球，先發的曾譯威3.1局失兩分，孫易磊接手1.1局無失分，兩人都是2017年U12世界盃中華代表隊的小將，陳逸松坦言就是想提前結束比賽。

曾譯威、孫易磊分別就讀長安國中和重慶國中，再加上就讀大里國中的捕手白振安，三位前U12國手相隔近兩年後首度合體，這場比賽剛好就被安排在二、三、四棒，合敲六支安打。

孫易磊從國小畢業時的165公分暴增到180公分，連陳逸松都笑說他是「一暝大一吋」，身高增加也讓他的球速最快來到130公里，這次預期會是先發投手角色，今天教練讓他從牛棚出發適應比賽。

儘管有一段時間沒搭檔，白振安表示和兩位前中華隊友間的投、捕默契還在，像是回到熟悉的感覺，賽前也跟他們傳達「大膽丟過來」；白振安今天繳出並列全隊最佳的三安猛打賞，不過他自己不滿意，「可以再更好，雖然有安打，但位置不佳。」

白振安繳出猛打賞。記者吳敏欣／攝影
白振安繳出猛打賞。記者吳敏欣／攝影
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台北市先發投手曾譯威。記者吳敏欣／攝影
台北市先發投手曾譯威。記者吳敏欣／攝影
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孫易磊今天有一支三壘安打。記者吳敏欣／攝影
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