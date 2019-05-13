日職／軟銀鷹啦啦隊熱情訪台 盼台式應援去日本

2019-05-13 19:01 中央社 台北13日電



中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續在桃園主場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職太平洋聯盟、北海道日本火腿鬥士隊及福岡軟銀鷹隊3隊啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls一起在場邊應援，炒熱現場氣氛。中央社 分享 facebook

日本職棒福岡軟銀鷹啦啦隊HONEYS與體操哥TOSSY訪台，參加中華職棒Lamigo桃猿隊主題日「YOKOSO桃猿」，今天特別參訪中央通訊社，並即興熱情演出，希望能將台式應援帶去日本。

HONEYS啦啦隊4名成員與體操哥TOSSY今天到中央社訪問，並即興表演軟銀隊主題曲舞蹈， TOSSY還以流利的中文向大家問好，「初次見面，見到你們很高興」、「我們是Fukuoka SoftBank Hawks」，還與在場熱情加油的中央社員工一起高喊軟銀隊今年的口號，「1、2、3，DASH！」。

福岡軟銀鷹啦啦隊HONEYS與體操哥TOSSY第一次訪台，直接感受到台式熱情的應援風格，台灣的職棒啦啦隊與觀眾都非常夠力（powerful），期盼下次桃猿啦啦隊LamiGirls能到福岡和軟銀鷹啦啦隊一起表演，將台式應援帶到日本。

中華職棒Lamigo桃猿隊12日母親節當天在桃園球場與中信兄弟隊交手，並舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，共吸引8102名球迷進場，7局時也模仿日職中場活動，施放白色氣球。中央社 分享 facebook

這是HONEYS與TOSSY首度出國表演，也是第一次與LamiGirls同台。TOSSY說，讓他印象最深刻的是，桃猿球迷與啦啦隊的熱情和體力，從比賽開始到結束一直很賣力地唱歌跳舞，想到每次的比賽都這麼用力地應援，他直呼台灣的啦啦隊和球迷都非常厲害。

他回憶，第一次與台灣的棒球啦啦隊接觸，是在2017年WBC經典賽，在福岡巨蛋進行中職聯隊與日本武士隊的比賽，親眼看到熱情的台式應援，因此這次能夠來到台灣表演非常榮幸。

球團表示，藉由這次啦啦隊訪台，希望讓更多台灣球迷識軟銀鷹隊，也歡迎台灣旅客到福岡巨蛋觀賞球賽。