影／中職正式通過味全龍加盟案

相關新聞
12強／洪一中婉拒執教 中職不排除找前職棒教頭2019-05-13 16:50
日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情2019-05-13 07:00
中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典2019-05-13 07:00
中職／味全龍通過加盟 魏應充：我們做到了2019-05-13 16:56
中職／投一休四不影響 索沙7局飆10K完封獅2019-05-13 00:43
中職／YOKOSO桃猿 台日職棒應援團交流同樂2019-05-12 22:48
中職／葉家淇後援走鐘 洪總動怒：投手沒腦袋不行2019-05-12 19:02
中職／王正棠守備幫大忙 索沙：至少守下2分2019-05-12 18:48
中職／翁瑋均8局失1分代表作 猿收主場10連勝2019-05-12 17:36
中職／索沙7局10K無失分 悍將完封獅隊復仇2019-05-12 17:11
中職／台電新陳代謝 教頭直言味全龍讓人動搖2019-05-12 16:34
中職／陳韻文投球達200局 盼保持健康繼續累積2019-05-12 15:29
中職／母親節球棒告白 楊家維：連她的份一起打2019-05-12 14:24
中職／打到「腦袋是空的」 陳品捷降二軍調整2019-05-12 13:31
中職／王溢正中繼非預期 吳俊良：換方式炒菜2019-05-12 01:07
中職／YOKOSO桃猿 萬名球迷主場同樂2019-05-12 01:03
中職／獅完封悍將 嘟嘟相隔601天奪MVP2019-05-11 23:56
中職／林泓育2分砲轟兄弟 猿隊主場9連勝2019-05-11 21:13
中職／久違MVP 潘威倫：身體狀況不好2019-05-11 20:47
中職／悍將仍有「恐獅症」 潘威倫5局無失分奪勝2019-05-11 20:30
中職／潘彥廷下二軍10天收穫多 隨時準備好自己2019-05-11 20:08
中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬2019-05-08 07:00
日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名2019-05-07 07:00
中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看2019-05-06 07:00
日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起2019-05-06 07:00
企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？2019-05-01 07:00
中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了2019-04-30 23:34
中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁2019-04-30 07:00
日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王2019-04-30 07:00
日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗2019-04-29 07:00
日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱2019-04-25 07:00
中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將2019-04-25 07:00
中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？2019-04-24 07:00
日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短2019-04-23 07:00
中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！2019-04-18 07:00
日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議2019-04-16 07:00
12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌2019-04-15 07:00
日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調2019-04-15 07:00
跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？2019-01-23 11:28
熱門文章
NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽2019-05-13 10:06
NBA／拓荒者搶七勝出 麥凱倫37分碎金闖西決2019-05-13 08:29
丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了2019-05-13 07:00
NBA／史上首對！ 柯瑞兄弟檔分區決賽互尬2019-05-13 10:53
NBA／G7首見壓哨絕殺 雷納德：彌補罰球失手2019-05-13 12:31
NBA／季後賽決勝戰飆41分 雷納德改寫暴龍隊史2019-05-13 10:46
NBA／擋不住雷納德絕殺 安比德賽後落英雄淚2019-05-13 13:24
NBA／雷納德絕殺太神 林書豪板凳區「失聲」2019-05-13 13:26
NBA／霸氣搧墨瑞追魂鍋 麥凱倫：向詹姆斯致敬2019-05-13 12:09
NBA／躲安比德封阻飆絕殺 雷納德永生難忘2019-05-13 13:46
中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典2019-05-13 07:00
NBA／生涯首度打搶七 里拉德：努力終結金塊2019-05-12 18:30
中職／味全龍通過加盟 第五隊正式出爐2019-05-13 16:36
NBA／公鹿休兵一周 板凳暴徒準備好了2019-05-12 18:08
MLB／技壓美聯塞揚史奈爾 田中7局好投勝光芒2019-05-13 05:36
NBA／搶七輸球自責 約柯奇：罰球該進2019-05-13 12:59
日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情2019-05-13 07:00
中職／葉家淇後援走鐘 洪總動怒：投手沒腦袋不行2019-05-12 19:02
NBA 2019季後賽對戰表─西區2019-05-13 09:20
NBA 2019季後賽對戰表─東區2019-05-13 09:34
MLB／大谷才打5天就休兵 教頭：沒固定頻率2019-05-13 05:03
12強／洪一中婉拒執教 中職不排除找前職棒教頭2019-05-13 16:50
NBA／麥凱倫創隊史紀錄 里拉德：他沒獲得足夠讚美2019-05-13 17:50
中職／王正棠守備幫大忙 索沙：至少守下2分2019-05-12 18:48
日職／宋家豪1局無失分 本季10中繼入袋2019-05-12 18:20
MLB／遭普伊格狙擊陽春砲 邦賈納：他學了7年2019-05-13 11:55
MLB／柳賢振無安打8局破功 官網看好進明星賽2019-05-13 10:10
NBA／拓荒者闖西決 球員網路大飆垃圾話2019-05-13 17:04
NBA／拇指脫臼沒關係 羅瑞：我們贏了比賽2019-05-13 16:14
馬德里網賽／約克維奇千分賽33冠 平納達爾紀錄2019-05-13 09:09
日職／王柏融回歸一軍 14日棒打樂天2019-05-13 00:48
台東馬拉松逾千人參賽 全馬冠軍托馬斯、周玲君2019-05-12 18:45
NBA／看兄弟同場對決 柯瑞爸坦言有些緊張2019-05-13 17:09
排球／自由女神跳脫舒適圈 楊孟樺自費旅歐2019-05-12 20:19
春季聯賽／崇越隊史第2冠 教頭：這次比較高興2019-05-12 18:19
春季聯賽／再帶蝴蝶球拚選秀 蔡易廷懂得搭配球路2019-05-12 18:30
中職／投一休四不影響 索沙7局飆10K完封獅2019-05-13 00:43
中職／味全龍通過加盟 魏應充：我們做到了2019-05-13 16:56
馬德里網賽／納達爾紅土又敗 今年還沒冠2019-05-13 00:44
日職／王柏融將歸隊 日媒預測近藤健介改守三壘2019-05-13 16:12
留言