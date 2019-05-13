親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記路跑，也可以很歡樂一日雙馬，吃飽吃滿。
健行筆記芳草碧連天~草山秘境連走 從台灣百岳到海外攀登—實戰篇（上）
NBA賽事懶人包 (5月13日)今日最佳灌籃- Kawhi Leonard (5月13日)

影／中職正式通過味全龍加盟案

2019-05-13 17:00聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

中華職棒今天舉行常務理事會議暨領隊會議，會長吳志洋宣布通過味全龍加盟申請案，12強中華隊教頭有三個球隊推薦由洪一中總教練出任，但是他本人婉拒希望聯盟考盧其他人選。

中華職棒會長吳志洋今宣布味全龍加盟案。記者邱德祥／攝影
中華職棒會長吳志洋今宣布味全龍加盟案。記者邱德祥／攝影
分享
中華職棒會長吳志洋今宣布味全龍加盟案前，拿著手上的紙條再仔細看一次。記者邱德祥／...
中華職棒會長吳志洋今宣布味全龍加盟案前，拿著手上的紙條再仔細看一次。記者邱德祥／攝影
分享

中華職棒昨天舉行常務理事會議暨領隊會議，會長吳志洋（右三）宣布通過味全龍加盟申請...
中華職棒昨天舉行常務理事會議暨領隊會議，會長吳志洋（右三）宣布通過味全龍加盟申請案，12強中華隊教頭有三個球隊推薦由洪一中總教練出任，但是他本人婉拒希望聯盟考盧其他人選。記者邱德祥／攝影 邱德祥
分享

中華隊味全龍中華職棒
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

12強／洪一中婉拒執教 中職不排除找前職棒教頭

2019-05-13 16:50

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

中職／味全龍通過加盟 魏應充：我們做到了

2019-05-13 16:56

中職／投一休四不影響 索沙7局飆10K完封獅

2019-05-13 00:43

中職／YOKOSO桃猿 台日職棒應援團交流同樂

2019-05-12 22:48

中職／葉家淇後援走鐘 洪總動怒：投手沒腦袋不行

2019-05-12 19:02

中職／王正棠守備幫大忙 索沙：至少守下2分

2019-05-12 18:48

中職／翁瑋均8局失1分代表作 猿收主場10連勝

2019-05-12 17:36

中職／索沙7局10K無失分 悍將完封獅隊復仇

2019-05-12 17:11

中職／台電新陳代謝 教頭直言味全龍讓人動搖

2019-05-12 16:34

中職／陳韻文投球達200局 盼保持健康繼續累積

2019-05-12 15:29

中職／母親節球棒告白 楊家維：連她的份一起打

2019-05-12 14:24

中職／打到「腦袋是空的」 陳品捷降二軍調整

2019-05-12 13:31

中職／王溢正中繼非預期 吳俊良：換方式炒菜

2019-05-12 01:07

中職／YOKOSO桃猿 萬名球迷主場同樂

2019-05-12 01:03

中職／獅完封悍將 嘟嘟相隔601天奪MVP

2019-05-11 23:56

中職／林泓育2分砲轟兄弟 猿隊主場9連勝

2019-05-11 21:13

中職／久違MVP 潘威倫：身體狀況不好

2019-05-11 20:47

中職／悍將仍有「恐獅症」 潘威倫5局無失分奪勝

2019-05-11 20:30

中職／潘彥廷下二軍10天收穫多 隨時準備好自己

2019-05-11 20:08

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／雷納德幸運絕殺 暴龍氣走76人晉東區決賽

2019-05-13 10:06

NBA／拓荒者搶七勝出 麥凱倫37分碎金闖西決

2019-05-13 08:29

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

NBA／史上首對！ 柯瑞兄弟檔分區決賽互尬

2019-05-13 10:53

NBA／G7首見壓哨絕殺 雷納德：彌補罰球失手

2019-05-13 12:31

NBA／季後賽決勝戰飆41分 雷納德改寫暴龍隊史

2019-05-13 10:46

NBA／擋不住雷納德絕殺 安比德賽後落英雄淚

2019-05-13 13:24

NBA／雷納德絕殺太神 林書豪板凳區「失聲」

2019-05-13 13:26

NBA／霸氣搧墨瑞追魂鍋 麥凱倫：向詹姆斯致敬

2019-05-13 12:09

NBA／躲安比德封阻飆絕殺 雷納德永生難忘

2019-05-13 13:46

中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00

NBA／生涯首度打搶七 里拉德：努力終結金塊

2019-05-12 18:30

中職／味全龍通過加盟 第五隊正式出爐

2019-05-13 16:36

NBA／公鹿休兵一周 板凳暴徒準備好了

2019-05-12 18:08

MLB／技壓美聯塞揚史奈爾 田中7局好投勝光芒

2019-05-13 05:36

NBA／搶七輸球自責 約柯奇：罰球該進

2019-05-13 12:59

日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

2019-05-13 07:00

中職／葉家淇後援走鐘 洪總動怒：投手沒腦袋不行

2019-05-12 19:02

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-13 09:20

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-13 09:34

MLB／大谷才打5天就休兵 教頭：沒固定頻率

2019-05-13 05:03

12強／洪一中婉拒執教 中職不排除找前職棒教頭

2019-05-13 16:50

NBA／麥凱倫創隊史紀錄 里拉德：他沒獲得足夠讚美

2019-05-13 17:50

中職／王正棠守備幫大忙 索沙：至少守下2分

2019-05-12 18:48

日職／宋家豪1局無失分 本季10中繼入袋

2019-05-12 18:20

MLB／遭普伊格狙擊陽春砲 邦賈納：他學了7年

2019-05-13 11:55

MLB／柳賢振無安打8局破功 官網看好進明星賽

2019-05-13 10:10

NBA／拓荒者闖西決 球員網路大飆垃圾話

2019-05-13 17:04

NBA／拇指脫臼沒關係 羅瑞：我們贏了比賽

2019-05-13 16:14

馬德里網賽／約克維奇千分賽33冠 平納達爾紀錄

2019-05-13 09:09

日職／王柏融回歸一軍 14日棒打樂天

2019-05-13 00:48

台東馬拉松逾千人參賽 全馬冠軍托馬斯、周玲君

2019-05-12 18:45

NBA／看兄弟同場對決 柯瑞爸坦言有些緊張

2019-05-13 17:09

排球／自由女神跳脫舒適圈 楊孟樺自費旅歐

2019-05-12 20:19

春季聯賽／崇越隊史第2冠 教頭：這次比較高興

2019-05-12 18:19

春季聯賽／再帶蝴蝶球拚選秀 蔡易廷懂得搭配球路

2019-05-12 18:30

中職／投一休四不影響 索沙7局飆10K完封獅

2019-05-13 00:43

中職／味全龍通過加盟 魏應充：我們做到了

2019-05-13 16:56

馬德里網賽／納達爾紅土又敗 今年還沒冠

2019-05-13 00:44

日職／王柏融將歸隊 日媒預測近藤健介改守三壘

2019-05-13 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top