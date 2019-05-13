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中職／味全龍通過加盟 魏應充：我們做到了

2019-05-13 16:56聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

正式通過味全龍加盟申請案，頂新集團三董魏應充也發布聲明稿，感謝常務理事會。 圖／...
正式通過味全龍加盟申請案，頂新集團三董魏應充也發布聲明稿，感謝常務理事會。 圖／頂新集團提供(資料照)
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中華職棒今天召開常務理事會議，正式通過味全龍加盟申請案，頂新集團三董魏應充也發布聲明稿，感謝常務理事會，向球迷說：「我們做到了！」味全龍將參加7月1日年度選秀會，明年在二軍出賽，最快2021年升上一軍。

魏應充聲明稿

首先，我要感謝各界的關心，特別是所有引頸期盼的球迷們，我們做到了！感謝中華職棒大聯盟常務理事會願意讓味全龍隊順利加盟通過，我暨領隊以及全體隊職員要再一次向常務理事會的所有先進們表達感謝，同時我也要感謝這一段時間以來，所有給予我們支持與鼓勵的朋友及球迷們，因為有大家的熱情，我們才有機會能來為台灣的棒球更盡一份心力。

當然，加盟通過只是另一個開始，我叮囑全體隊職員只能開心一日，因為接下來我們要將球迷的期待化為動力，要將球迷懇切的心情時刻謹記在心，重新出發的味全龍隊，只能更好，並且要努力讓所有球迷朋友們重新拾回心中那份感動，這也是我不斷叮囑團隊之處。

最後，味全龍隊於常務理事會通過之後，我們也會全力配合中華職棒大聯盟所有程序的要求，以期儘快正式加盟，期許我們善盡新成員的角色，做一個稱職的好夥伴，持續向中職四支球團看齊與見習，並攜手四支球團一起讓整個職棒環境共榮共好，謝謝大家。

味全龍中華職棒大聯盟
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