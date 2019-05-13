12強／洪一中婉拒執教 中職不排除找前職棒教頭

2019-05-13 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洪總表達婉拒擔任12強總教練。 報系資料照 分享 facebook

中華職棒今天舉行常務理事會議暨領隊會議，其中領隊會議討論年底世界棒球12強賽總教練可能人選，雖然中職有三隊共同推薦猿隊總教練洪一中，不過洪總表達婉拒，中職會長吳志揚表示：「仍會持續溝通，也探尋其他可能人選。」

中職球團除猿隊外，皆推薦洪一中擔任12強中華隊總教練，不過洪總選擇婉拒，吳志揚表示，可能因為過去擔任過中華隊教頭，意願較低，希望把機會留給其他優秀人才。

吳志揚表示，洪總的執教戰績受到肯定，仍是目前第一順位，但也會同時徵詢其他人選，不限於現任總教練，曾具有職棒執教經歷的教練也在考慮名單中。

根據體育署規定，12強賽總教練人選須由選訓委員會遴選，中職今天也提出選訓委員會組成，現有四球團將各推出一名代表，中職聯盟代表一名、中華棒協代表三名，吳志揚表示，會盡快成立選訓委員會。

由於選訓委員須有專業性，四球隊代表將由各隊首席教練擔任，分別為猿隊郭建霖、統一獅隊許聖杰、中信兄弟隊丘昌榮、富邦悍將隊劉榮華。

今年11月舉辦的12強賽關係到2020年東京奧運參賽資格，由於地主日本隊保送，中華隊將與南韓、澳洲爭取同一張門票，三隊中名次最佳的球隊晉級奧運。