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棒球／華南少棒、青少棒將開打 小選手爭圓國手夢

2019-05-13 16:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

華南金控盃全國少棒（5月18至26日）、青少棒（6月8到16日）將在台北舉行，冠軍隊伍獲得中華隊組訓權，各縣市全力爭奪WBSC世界盃少棒錦標賽、BFA亞洲青少棒錦標賽代表權，希望打出最佳表現，爭取穿上夢想中的中華隊球衣。

上屆U12世界盃由以豐田國小為主體的台東縣奪下中華隊組訓權，今天代表出席記者會的台東縣教練謝竣翔表示，雖然今年台東縣內已有多名選手入選小馬聯盟國手，導致戰力稍微下滑，對於爭取最高榮耀仍有一定的信心。

謝竣翔說：「今年爭奪代表權評估較為保守，先把目標放在四強。雖然縣內有多名選手因入選小馬聯盟而導致戰力下滑，但選手還是保有一定的水準，會用機關槍打線應戰，一關一關闖過去。」

穀保家商青棒隊投手陳浩恩，去年幫助新北市在華南金控盃全國青少棒錦標賽冠軍賽擊敗台北市，獲得巴拿馬U15世界盃青少棒賽中華隊組訓權，拿下勝投並獲最有價值球員，今天以賽事代言人身分來到現場，聽到新北市球員在會中掛上祈福繪馬，許下心願說要完成二連霸，對學弟十分有信心。

「只要他們在場上發揮應有實力，相信完成連霸沒有問題，我對他們有信心。」陳浩恩說。

陳浩恩目前就讀穀保家商高一，升上高中後面臨許多挑戰，「現在在心態上遇到較多麻煩，比賽強度提升，上場比國中時容易緊張，現在就是會問學長，慢慢找回以前比賽的感覺。」

陳浩恩（左）以活動大使身份出席記者會。記者毛琬婷／攝影
陳浩恩（左）以活動大使身份出席記者會。記者毛琬婷／攝影
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在107年華南金控盃全國青少棒錦標賽奪下MVP的陳浩恩。記者毛琬婷／攝影
在107年華南金控盃全國青少棒錦標賽奪下MVP的陳浩恩。記者毛琬婷／攝影
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108年華南金控盃全國少棒、青少棒將在5月18至6月16日在台北舉行。記者毛琬婷...
108年華南金控盃全國少棒、青少棒將在5月18至6月16日在台北舉行。記者毛琬婷／攝影
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