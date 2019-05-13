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中職／悍將索沙7局飆10K 獅遭完封

2019-05-13 00:43聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

富邦悍將先發投手索沙。 記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手索沙。 記者余承翰／攝影
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富邦悍將隊上半季得了「恐獅症」，昨天賽前對戰統一獅隊三連敗，「三冠王」索沙在新莊球場扮演止敗英雄，先發七局無失分，飆出十次三振，加上打線和守備力挺，終場悍將以五比○完封獅隊，避免三連戰遭橫掃。

悍將近五戰都在新莊主場進行，索沙七日對中信兄弟隊投出二安打完封勝，幫助球隊以四比○搶下單周首勝，只休四天再上，表現不受影響，就算下午兩點出賽，他笑說：「很熱，很好。」

索沙昨天先發七局，被敲出五支安打、無失分，拿下個人單周第二勝、最近六連勝，也獲選單場ＭＶＰ；悍將隊本季對戰獅隊四勝九敗，索沙就貢獻三勝，目前累積六勝（一敗）、奪三振七十二次、防禦率一點三四，仍是聯盟投手「三冠王」。

悍將搶下這場勝利，總教練陳連宏說：「不是靠索沙，是靠整隊。」昨天索沙在第二、七局兩度遇上失分危機，都靠二壘手王正棠的關鍵守備化解，索沙說：「他至少幫我守了兩分。」悍將打線出現九支安打，包括李宗賢本季首轟，開賽一路領先到九局結束。

昨天另一戰，Lamigo桃猿隊延續在桃園球場超強氣勢，廿歲新秀投手翁瑋均投出生涯代表作，先發八局僅失一分，比下僅投三局失八分的黃恩賜，率隊以九比四擊敗中信兄弟隊，奪下對戰三連勝，主場更締造十連勝佳績；兄弟吞下五連敗後，雖然戰績仍排四隊第一，但只領先猿隊半場勝差。

富邦悍將統一獅中信兄弟Lamigo桃猿
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