中職／YOKOSO桃猿 台日職棒應援團交流同樂

2019-05-12 22:48 中央社 桃園12日電



中華職棒Lamigo桃猿隊12日母親節當天在桃園球場與中信兄弟隊交手，並舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，共吸引8102名球迷進場，7局時也模仿日職中場活動，施放白色氣球。中央社 分享 facebook

Lamigo桃猿隊主題日「YOKOSO桃猿」連續3天在全猿主場登場，台日應援文化交流展現熱鬧、活潑氛圍，讓大小球迷度過開心母親節。

適逢母親節假日，今天球場內外共吸引超過8000名球迷參與同樂，賽前由跨海參加盛會的千葉羅德隊吉祥物謎之魚、東北樂天隊Clutch與福岡軟銀隊吉祥物MATCH KUN擔任比賽開球嘉賓。

開球結束後，吉祥物們也登上看台與球迷一起應援，5局還舉辦吉祥物跑步競賽，球團更在7局中模仿日職中場活動，施放白色氣球炒熱氣氛。

除吉祥物外，日職太平洋聯盟啦啦隊PacificLeague Girls、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊FIGHTERSGIRL、福岡軟銀鷹隊啦啦隊HONEYS與桃猿啦啦隊LamiGirls也集結登場，大跳單曲「Love Me More」，展現台日啦啦隊熱情活力。

在日本啦啦隊強勢登場下，LamiGirls也大秀才藝迎擊，由籃籃、彩香與菲菲連續3天個人秀。新成員菲菲表示，很緊張，但就好好把握機會展露專長，帶給球迷不一樣的一面；彩香則用日文演唱淚光閃閃，讓現場球迷聽得如癡如醉。

在和風應援加持下，Lamigo桃猿隊在主場展現氣勢，靠著先發投手翁瑋均8局優質先發，率隊以9比4擊敗目前戰績第一的中信兄弟隊，拿下近期3連勝，也是主場的10連勝，並將勝差拉近至0.5場，全場內外氣氛都嗨翻。