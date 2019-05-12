親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記一生一定要挑戰一次～超級鐵人三項226K馬場上必備武器-繽彩高壓小腿套
健行筆記那年我們在郡大山稜 群山點名20180709 七星池、主峰、南峰
NBA賽事懶人包 (5月11日)賽事精華- 勇士 vs. 火箭 (5月11日)

中職／YOKOSO桃猿 台日職棒應援團交流同樂

2019-05-12 22:48中央社 桃園12日電

中華職棒Lamigo桃猿隊12日母親節當天在桃園球場與中信兄弟隊交手，並舉辦主題...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日母親節當天在桃園球場與中信兄弟隊交手，並舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，共吸引8102名球迷進場，7局時也模仿日職中場活動，施放白色氣球。中央社
分享

Lamigo桃猿隊主題日「YOKOSO桃猿」連續3天在全猿主場登場，台日應援文化交流展現熱鬧、活潑氛圍，讓大小球迷度過開心母親節。

適逢母親節假日，今天球場內外共吸引超過8000名球迷參與同樂，賽前由跨海參加盛會的千葉羅德隊吉祥物謎之魚、東北樂天隊Clutch與福岡軟銀隊吉祥物MATCH KUN擔任比賽開球嘉賓。

開球結束後，吉祥物們也登上看台與球迷一起應援，5局還舉辦吉祥物跑步競賽，球團更在7局中模仿日職中場活動，施放白色氣球炒熱氣氛。

除吉祥物外，日職太平洋聯盟啦啦隊PacificLeague Girls、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊FIGHTERSGIRL、福岡軟銀鷹隊啦啦隊HONEYS與桃猿啦啦隊LamiGirls也集結登場，大跳單曲「Love Me More」，展現台日啦啦隊熱情活力。

在日本啦啦隊強勢登場下，LamiGirls也大秀才藝迎擊，由籃籃、彩香與菲菲連續3天個人秀。新成員菲菲表示，很緊張，但就好好把握機會展露專長，帶給球迷不一樣的一面；彩香則用日文演唱淚光閃閃，讓現場球迷聽得如癡如醉。

在和風應援加持下，Lamigo桃猿隊在主場展現氣勢，靠著先發投手翁瑋均8局優質先發，率隊以9比4擊敗目前戰績第一的中信兄弟隊，拿下近期3連勝，也是主場的10連勝，並將勝差拉近至0.5場，全場內外氣氛都嗨翻。

中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續在桃園主場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續在桃園主場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職太平洋聯盟、北海道日本火腿鬥士隊及福岡軟銀鷹隊3隊啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls一起在場邊應援，炒熱現場氣氛。中央社
分享
中華職棒Lamigo桃猿隊本週舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，也安排專屬啦啦隊...
中華職棒Lamigo桃猿隊本週舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，也安排專屬啦啦隊LamiGirls進行個人秀，12日由新學妹菲菲擔綱演出舞蹈秀，吸引全場目光。中央社
分享
中華職棒Lamigo桃猿隊12日母親節在桃園主場出賽，並舉辦主題活動「YOKOS...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日母親節在桃園主場出賽，並舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，邀請日職啦啦隊與桃猿啦啦隊LamiGirls一起在場邊應援。中央社
分享
中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續在桃園球場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日持續在桃園球場舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，並邀請日職球團吉祥物與啦啦隊到場參與，向台灣球迷展現道地日系應援風格。中央社
分享
中華職棒Lamigo桃猿隊本週推出主題活動「YOKOSO桃猿」，並安排專屬啦啦隊...
中華職棒Lamigo桃猿隊本週推出主題活動「YOKOSO桃猿」，並安排專屬啦啦隊LamiGirls進行個人秀，10日起由籃籃（右起）、彩香與菲菲輪番演出。中央社
分享
中華職棒Lamigo桃猿隊12日舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，日職東北樂天隊...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日舉辦主題活動「YOKOSO桃猿」，日職東北樂天隊吉祥物Clutch（右）跨海參與，還拿起紙筆畫下桃猿啦啦隊長阿誠（左），展現才藝。中央社
分享

啦啦隊Lamigo桃猿
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

中職／葉家淇後援走鐘 洪總動怒：投手沒腦袋不行

2019-05-12 19:02

中職／索沙7局10K無失分 悍將完封獅隊復仇

2019-05-12 17:11

中職／翁瑋均8局失1分代表作 猿收主場10連勝

2019-05-12 17:36

中職／王正棠守備幫大忙 索沙：至少守下2分

2019-05-12 18:48

中職／台電新陳代謝 教頭直言味全龍讓人動搖

2019-05-12 16:34

中職／陳韻文投球達200局 盼保持健康繼續累積

2019-05-12 15:29

中職／母親節球棒告白 楊家維：連她的份一起打

2019-05-12 14:24

中職／打到「腦袋是空的」 陳品捷降二軍調整

2019-05-12 13:31

中職／王溢正中繼非預期 吳俊良：換方式炒菜

2019-05-12 01:07

中職／YOKOSO桃猿 萬名球迷主場同樂

2019-05-12 01:03

中職／獅完封悍將 嘟嘟相隔601天奪MVP

2019-05-11 23:56

中職／林泓育2分砲轟兄弟 猿隊主場9連勝

2019-05-11 21:13

中職／久違MVP 潘威倫：身體狀況不好

2019-05-11 20:47

中職／悍將仍有「恐獅症」 潘威倫5局無失分奪勝

2019-05-11 20:30

中職／潘彥廷下二軍10天收穫多 隨時準備好自己

2019-05-11 20:08

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／佛蓋爾接掌湖人帥位 與基德組教練團

2019-05-12 08:56

NBA／阻止柯瑞練投？ 保羅與火箭助教駁斥報導

2019-05-12 14:50

NBA／勇士老闆目標：「浪花兄弟」永留球隊

2019-05-12 16:14

NBA／手指脫臼苦撐 柯瑞：要不痛除非休息

2019-05-12 09:40

NBA／柯瑞瘋狂演出避免G7 父母可專心為弟弟加油

2019-05-12 12:15

NBA／首戰結束就預言公鹿完蛋 皮爾斯認錯道歉

2019-05-12 12:00

NBA／下半場從0到33 柯瑞：生涯最棒的18分鐘

2019-05-12 00:01

NBA／舉2大名將為例 老闆保證哈登將率火箭奪冠

2019-05-12 16:30

體能耗盡、輪替球員難補上？ 暴龍搶七危機四伏

2019-05-12 18:03

NBA／加索動手術報銷 無緣同公鹿衝擊總冠軍

2019-05-12 10:06

NBA／18年前殊死戰不敵76人 羅瑞：拒絕重演

2019-05-12 13:26

MLB／陳偉殷10球中繼一局 連5場無失分

2019-05-12 10:11

NBA／生涯首度打搶七 里拉德：努力終結金塊

2019-05-12 18:30

JHBL／苗栗留不住人？ 大倫女籃主力各奔西東

2019-05-12 07:53

NBA／全能直追大O 約柯奇：搶七大戰不緊張

2019-05-12 12:45

MLB／洋基錯失美東王座 還助光芒賺滿場票房

2019-05-12 10:44

NBA／與76人搶七殊死戰 暴龍經驗、主場佔上風

2019-05-12 10:58

MLB／邦賈納8支不願交易球隊 洋基、紅襪入列

2019-05-12 08:04

MLB／陳偉殷連5戰無失分 歸功情緒控管得宜

2019-05-12 14:21

MLB／隔10天再登板 黃暐傑丟兩分不算責失

2019-05-12 11:41

MLB／大谷敲雙安 普荷斯雙響砲助天使三連勝

2019-05-12 08:26

中職／台電新陳代謝 教頭直言味全龍讓人動搖

2019-05-12 16:34

NBA／以巴特勒當模範 安比德：他教我成為領袖

2019-05-12 12:31

NBA／術後IG報平安 加索：我會強勢回歸

2019-05-12 15:45

NBA／與金塊決一死戰 麥凱倫盼用勝利獻母親

2019-05-12 16:54

中職／葉家淇後援走鐘 洪總動怒：投手沒腦袋不行

2019-05-12 19:02

MLB／先發突然變後援 陳偉殷喬好心態

2019-05-11 23:59

中職／索沙7局10K無失分 悍將完封獅隊復仇

2019-05-12 17:11

NBA／公鹿休兵一周 板凳暴徒準備好了

2019-05-12 18:08

NBA／湖人高層像無頭蒼蠅 無能落到滿盤輸

2019-05-12 16:54

馬德里網賽／西西帕斯拍退納達爾 將與球王爭冠

2019-05-12 07:53

日職／王柏融連兩天先發 二軍對決岸孝之

2019-05-12 11:47

世界盃射箭賽／魏均珩10分箭關門 領男團摘金

2019-05-12 11:43

日職／王柏融復健賽2戰敲1安 確定14日重返一軍

2019-05-12 17:53

中職／打到「腦袋是空的」 陳品捷降二軍調整

2019-05-12 13:31

中職／翁瑋均8局失1分代表作 猿收主場10連勝

2019-05-12 17:36

日職／宋家豪1局無失分 本季10中繼入袋

2019-05-12 18:20

MLB／浪人傑克森轉隊藍鳥 生涯待14隊創新猷

2019-05-12 07:59

中職／王正棠守備幫大忙 索沙：至少守下2分

2019-05-12 18:48

馬德里網賽／謝淑薇女雙本季第二冠 排名回升前20

2019-05-12 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top