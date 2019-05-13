日職／隊友就是不支援 3少年強投好悲情

日本職棒今年有不少年輕的強力投手竄起，包括了床田寬樹（廣島）、高橋優貴（巨人）、大竹耕太郎（軟銀）、山本由伸、榊原翼（歐力士），都是投手排行榜上的新面孔。

而比較這些投手的勝投入帳進度，也可以明顯發現其中呈現兩樣情。如果以得分援護率來看，大竹耕太郎、山本由伸、榊原翼絕對稱得上是目前的「悲情三兄弟」。

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今年才20歲的少年強投山本由伸，9日對日本火腿再度演出好投，先發7局只失1分，終於拿下本季第2勝，是他自從4月11日之後、相隔將近一個月之久的勝投入帳。

歐力士先發投手山本由伸雖然投球內容極佳，但隊友一場最多只能幫他打2分，想要贏球自然是很困難。 擷圖自歐力士官方網站 分享 facebook 山本由伸今年先發6場，除了4月18日對日本火腿先發6局失掉4分，表現較為「失常」之外，另外5場比賽他都至少撐滿7局，而且這5場比賽失分都在1分之內。不過包括4月3日初登板對軟銀9局0失分沒有拿到勝投在內，山本由伸優異的1.37防禦率，高居洋聯投手排行榜第三名，卻只換來2勝。歐力士團隊打擊率0.226、122分總得分，都居洋聯墊底。然而在他先發的6場比賽46局投球當中，歐力士打線更是只合力幫他打下5分。9日對火腿靠著大城滉二的全壘打得到2分，已經是單場給他最多掩護的一場比賽。

山本由伸去年出賽54場，拿下4勝32次中繼成功，成為日職史上20歲以下就拿下30個中繼點的史上第一人。不過他加入職棒第一年主要是擔任先發，今年在金子千尋、西勇輝兩大先發相繼離隊之後，再度重返先發，憑藉著150公里以上的速球以及犀利的滑球、指叉球為武器，在洋聯先發投手群中佔有重要的地位。

另外一名悲情指數比山本由伸更高的是軟銀的23歲左投大竹耕太郎。本季他的6場先發，一路維持穩定的好投，場場都投超過7局，有3場比賽0失分，單場最多失分只有2分，防禦率1.02高居洋聯第一，卻遲遲到5月2日本季第5場先發對樂天才終於拿到首勝，同時也是至今唯一的1勝。

軟銀先發投手大竹耕太郎延開季6場先發防禦率低到1.02，但竟然只拿1勝！ 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影 分享 facebook

2日拿到勝投的比賽，樂天也只在第一局靠著今宮健太的適時安打打下唯一的1分，若是沒有這支安打，大竹耕太郎是否至今仍在苦等首勝還很難說。大竹先發的6場比賽44.1局投球當中，軟銀打線合力幫他打下6分，單場最多是最近先發這場5月9日對樂天的3分。軟銀的攻擊火力不弱，碰到大竹耕太郎先發時熄火的狀況卻十分明顯。另外，大竹運氣也不佳，兩度對上「悲情隊友」山本由伸，這兩場比賽軟銀1分未得。

在獲得首勝賽後，大竹耕太郎淚灑英雄訪問台，「雖然我不大讓周遭人看到自己的焦慮，但因為只有我沒有贏球，因此老實說內心是有焦慮的。」每一場比賽結束隊友今宮健太都會問他打氣：「今天不好意思！下次絕對幫你打下分數。」

2017年育成選秀第四指名入團的大竹耕太郎，崛起於去年球季，7月底才從育成升格為支配下選手，8月1日首度先發就從西武手中拿下勝投，創下首次先發就拿下勝投的育成投手第一人。去年他在一軍8場先發拿下3勝2敗、防禦率3.88的成績，在季後賽他也獲得多場出賽機會。今年大竹耕太郎的表現更上層樓，已經與千賀滉大並列軟銀先發輪值之中最穩定的投手，而且兩人都是育成選手出身，更加發揚軟銀的育成績效。

另外，與山本由伸同年、同屬歐力士，而與大竹耕太郎同為育成出身的榊原翼，今年也受到猛牛隊友貧打拖累不少。榊原翼先發6場，除了首度先發對火腿的比賽之外，最近5場先發都是優質先發，而雖然38.2局隊友幫他打下11分，援護率2.41略優於山本由伸以及大竹耕太郎，不過他的防禦率2.09高居洋聯第五名卻也僅僅換來1勝3敗。

歐力士另一位先發投手榊原翼也常常得不到隊友的火力支援，僅管投球表現優異也僅有1勝。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ 攝影 分享 facebook

榊原翼去年球季開打前才從育成選手升格為正式的支配下，有3場先發的機會，年底曾代表日職西軍到台灣參加冬季聯盟。季前榊原翼就被列為先發人選，4月17日對日本火腿拿下的一軍首勝是歐力士隊史上育成選手出身投手拿下的歷史性第一勝。