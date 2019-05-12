中職／葉家淇後援走鐘 洪總動怒：投手沒腦袋不行

2019-05-12 19:02 中央社 台北12日電



葉家淇今天後援出賽1個出局數都沒抓到就退場，讓總教練洪一中動怒。 報系資料照 分享 facebook

中職Lamigo桃猿隊投手葉家淇昨天升上一軍，今天後援出賽1個出局數都沒抓到就退場，總教練洪一中動怒，賽後更直言催球速沒配球不可行，「投手沒有腦袋是不行的」。

桃猿隊投手葉家淇昨天升上一軍，今天與中信兄弟隊比賽9局2人出局、得點圈有人時登板後援，但接連被敲安打、暴投，一個出局數都沒抓到就退場，由王躍霖接手，順利抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利。

賽後洪一中動怒直言：「沒腦袋、只有身體來這邊，腦袋放在家裡」，他坦言有點生氣，直說葉家淇已經不是職棒新生了，但是一直受到觀眾起哄影響。

洪一中解釋，葉家淇有球速優勢，在二軍投球表現不錯，但一上到一軍就走樣，最大差別在二軍沒有觀眾，一軍觀眾多，只要投一顆超過150公里的球，觀眾一起哄，他就想越投越快，當然會被打，「球速160公里的投手都還是需要配球，職棒場上沒有人是像他這樣投球的，應該要專注在自己的投球上，不要腦袋空空，如果這種習慣改不了，沒辦法成長」。

葉家淇退場後洪一中也直接跟他談話，洪一中表示，已經搶到兩好球了還不知道運用配球，這樣沒辦法在職棒場上生存，「你是要贏球，還是要得到人家的驚嘆，投手沒有腦袋是不行的」，明天可能會讓葉家淇再下二軍調整。