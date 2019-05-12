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中職／王正棠守備幫大忙 索沙：至少守下2分

2019-05-12 18:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

二壘手王正棠兩度替索沙化解失分危機。記者余承翰／攝影
二壘手王正棠兩度替索沙化解失分危機。記者余承翰／攝影
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富邦悍將隊洋投索沙今天出戰統一獅隊，先發7局無失分，送出10次三振，兩度遇上危機都靠王正棠的精彩守備化解，索沙說：「他今天至少幫我守下2分。」

索沙本季來到中職，至今場場出賽都維持穩定表現，除了4月30日對Lamigo桃猿隊先發8局失4分，其餘8場出賽最多失2分，本季防禦率僅1.34，加上6勝、72K的成績，依舊是目前中職投手「三冠王」。

索沙2局上被蘇智傑、潘武雄連敲安打，出現無人出局一、三壘有人的危機，接著面對買嘉儀，被擊出二壘方向強勁飛球，二壘手王正棠沒能確實把球接進手套，球落地反而策動雙殺，讓原本在壘上的跑者都出局，幫索沙解危。

索沙賽後透露，當時球被擊中，原本心想至少要失1分，但一回神後發現是雙殺。

二壘手王正棠兩度替索沙化解失分危機。記者余承翰／攝影
二壘手王正棠兩度替索沙化解失分危機。記者余承翰／攝影
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王正棠表示，那球跟預期有點不一樣，不是故意漏接，當下想先把球擋下來，之後先看三壘跑者已啟動，因此選擇傳本壘抓下出局數，捕手再回傳二壘形成2出局。

7局上索沙又被揮出2支安打，形成一、二壘有人的局面，2出局後被陳重羽擊出中間方向的飛球，王正棠跳起來把球接殺，再一次幫索沙解決失分危機。

王正棠指出，當時看捕手的配球，自己在守備時有刻意往中間站一步，已經有心理準備。

這球擊出後，王正棠在外野草皮處飛身把球接殺，他說：「本來想說沒機會了，就跳跳看，手套就有感覺。」

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