中職／翁瑋均先發8局失1分 猿收主場10連勝

2019-05-12 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰中信兄弟，20歲新秀投手翁瑋均技壓兄弟22歲黃恩賜，先發8局僅失1分，投出生涯代表作，率領猿隊以9：4贏球，3連戰橫掃兄弟，收下主場10連勝，兄弟吞下5連敗。

猿隊打線第1局就棒打黃恩賜，林立、藍寅倫、林泓育連3棒安打敲回第1分，2局下陳晨威在滿壘時擊出滾地球再送回分數，之後林立補上安打多添1分，林泓育在2出局後敲2分打點安打，拉開5：0領先。

3局上猿隊郭嚴文敲二壘打又添分數，廖健富、詹智堯連2棒安打送回第7分，陳晨威高飛犧牲打追加1分，猿隊將比數拉開為8：0。

黃恩賜今天只投3局，被敲出10支安打，失8分，投出個人先發最慘一役，4局起官大元接手，猿隊在5局下攻占滿壘，林立高飛犧牲打再送回分數。

猿隊先發投手翁瑋均前5局沒有失分，投到6局上被首名打者王威晨揮出二壘打，接著因失誤面臨一、三壘有人的危機，2出局後被林智勝擊出安打失1分，也成為此戰唯一失分，之後撐滿8局沒有再失分，寫下個人生涯最長局數。

翁瑋均退場後，猿隊牛棚在9局上遇亂流，游朝惟、葉家淇都壓不住兄弟攻勢，被兄弟追回3分，猿隊再推王躍霖關門，用再見三振守住勝利。

翁瑋均今天先發8局，用105球，被揮出6支安打，有1次保送、送出3次三振，失1分，本季5場先發就有4場是優質先發，拿下本季第3勝，也獲選單場MVP。