中職／索沙7局10K無失分 悍將完封獅隊復仇

2019-05-12 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將先發投手索沙。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊與統一獅隊3連戰最後一場比賽，由陣中最強洋投索沙出馬，主投7局飆10K，封鎖獅隊攻勢，加上單場9安有效串連，包括李宗賢的一發陽春全壘打，終場以5：0贏球，終止對戰3連敗。

悍將隊首局就攻破獅隊先發左投王玉譜，1局下胡金龍在2出局後敲出安打，蔣智賢獲觸身球保送，林益全接著掃出左外野二壘打，替球隊打下2：0領先，下一棒林哲瑄再敲安打，但二壘上的林益全跑回本壘前遭到觸殺。

獅隊在2局上也有攻勢，開局就從索沙手中連敲2安攻佔一、三壘，買嘉儀接著擊出二壘方向平飛球，二壘手王正棠沒有確實把球接進手套，球落地後反而製造雙殺機會，原本壘上兩名獅隊跑者都出局，替索沙化解大危機。

富邦悍將蔣智賢（右）1局下靠著隊友安打護送回本壘得分，與隊友擊掌慶祝。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

2局下悍將隊靠安打、失誤和保送攻佔滿壘，王正棠擊出高飛犧牲打追加1分，將比數拉開為3：0。第6局面對獅隊第2任投手陳育軒，悍將隊林哲瑄掃出三壘打後，靠林宥穎的高飛犧牲打多添1分，李宗賢接著轟出左外野陽春砲（本季首轟），助悍將隊將比數拉開為5分差。

索沙先發7局，被掃出5支安打，單場10K平個人在中職的紀錄，沒有失分，拿下本季第6勝（另1敗）及單場MVP。本季悍將對戰獅隊拿4勝（吞9敗），索沙就貢獻3勝。

獅隊王玉譜今天則是先發5局，被敲出5支安打，失3分（2分自責分），承擔敗投。

富邦悍將林益全1局下敲出帶有兩分打點的安打。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

富邦悍將陳凱倫打出安打後做出慶祝動作。 記者余承翰／攝影 分享 facebook