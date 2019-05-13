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中職／一閃神成千古恨 蘇建榮淚灑球場最經典

2019-05-13 07:00Ramos

日前富邦悍將左投賴鴻誠，遭統一獅代打高國慶擊出強襲球打中右手掌，急忙撿起球觸殺高國慶，隨即將球丟向一旁，沒想到此時才兩出局，剛進佔三壘的林祖傑趁機攻回本壘得分。

那一場比賽結束，賴鴻誠向媒體解釋並非記錯出局數，是看到主審舉手，以為比賽暫停，想說可以換球，就把球丟一旁，結果看到捕手林宥穎去追球才發現以鑄成大錯。不解釋還好，這解釋讓球迷無法接受，認為賴鴻誠就是因為記錯出局數而犯錯，隨後賴鴻誠也致歉，才算平息風波。

悍將投手賴鴻誠在比賽中的「非技術性失誤」造成關鍵失分，賽後的解釋不被多數球迷認可...
悍將投手賴鴻誠在比賽中的「非技術性失誤」造成關鍵失分，賽後的解釋不被多數球迷認可。 聯合報系資料照片
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事實上，中職球員在場上不經意犯錯的例子不勝枚舉，以記錯出局數為大宗。去年6月8日第9局富邦悍將中外野手申皓瑋接殺陳俊秀飛球，隨即將球拋上外野觀眾席，不料才兩出局，一壘跑者郭嚴文趁隙上三壘，讓投手倪福德急得跳腳，所幸最終未失分，順利贏球。

同年9月26日第7局中信兄弟左外野手詹子賢接殺蔣智賢飛球，同樣記錯出局數，將球拋上看台送給球迷，結果才兩出局，雖然球迷連忙將球丟回給詹子賢，但已來不及，一壘跑者王正棠趁機攻上三壘，還好沒掉分。

依照棒球規則規定，「界內球彈跳進觀眾席或因野手之碰觸改變球路，進入一壘或三壘界外之觀眾席，或穿過球場圍牆、記分板、灌木之圍牆，跑者得以前進兩個壘包。」

也是2018年的5月11日，第9局一出局陳品捷在一壘，張正偉擊出左外野飛球遭接殺，黃敬瑋立即回傳一壘形成雙殺，原來陳品捷記錯出局數，趕忙回一壘已來不及。

悍將二壘手陳品捷「腦袋完全是空的」情況原來去年就有前兆了。 聯合報系資料照片
悍將二壘手陳品捷「腦袋完全是空的」情況原來去年就有前兆了。 聯合報系資料照片
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從陳品捷起算，到幾天前的賴鴻誠，一年之內發生4次選手記錯出局數的狀況，比例確實高了一點。

2017年9月17日中信兄弟張志豪擊出右外野方向深遠飛球，只見他站在原地沒有積極跑壘，直到球打到全壘打牆才拔腿狂奔，但為時已晚，衝二壘時遭回傳球觸殺出局，當時兄弟總教練史耐德向張志豪示意，是否要啟用電視輔助判決來看安全上二壘與否，張志豪認為自己有錯在先，表示不用看重播。

該場賽後張志豪十分自責地說，原以為是界外球，一開始沒全力跑，等到球打到全壘打牆才衝刺，他應該球一打出去就往前衝，不應該站在原地，「我做了錯誤示範，對不起球迷!」

2013年6月29日義大犀牛蘇建榮在二壘，林宗男獲保送上一壘，蘇建榮卻忘了自己在二壘，準備往下一個壘推進，結果遭兄弟捕手陳智弘牽制出局，這個離譜跑壘失誤讓他相當自責，下個半局蘇建榮守中外野暴哭淚灑球場，讓球迷大感意外。

義大犀牛外野手蘇建榮曾因在場上閃神而被牽制出局，讓他相當難過與自責。 聯合報系資...
義大犀牛外野手蘇建榮曾因在場上閃神而被牽制出局，讓他相當難過與自責。 聯合報系資料照片
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蘇建榮說，他知道自己是替補上場，可能一出錯就沒機會了，又是這麼關鍵的時刻，怕害到球隊，壓力太大，「很怕失去舞台，一時之間情緒無法壓抑下來，這種錯誤不該在場上發生，這不是個職棒球員會犯的錯誤。」

「這種錯誤不該在場上發生，這不是個職棒球員會犯的錯誤。」蘇建榮這一席話說的中肯，人犯錯難免，但不經意的失誤確實應該盡力避免，畢竟是棒球最高殿堂，許多基層球隊選手和球迷關注，影響力不可不慎。

賴鴻誠蘇建榮

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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