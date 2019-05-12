中職／台電新陳代謝 教頭直言味全龍讓人動搖

2019-05-12 16:34 中央社 台北12日電



今年味全龍隊有望加盟，中職選秀會上將多一張桌子，讓台電球員也有些動搖。 圖／中華棒協提供 分享 facebook

近年不少年輕好手選擇待在社會棒球隊，但今年味全龍有望加盟中職，又有不同討論，台電春聯名單25歲以下球員有9人，總教練李盈南說，多少感覺球員心動，分析利弊讓他們抉擇。

中職維持4隊規模近11年，近年釋出球員年齡層下修，不少好手追求穩定，選擇待在業餘社會隊打拚，今年味全龍隊有望加盟，中職選秀會上將多一張桌子，不少大學隊、城市社會隊球員都躍躍欲試。

業餘社會隊強權台灣電力成棒隊，此次春季聯賽名單中，年紀25歲以下球員有約9人，包括3名去年U18亞洲青棒錦標賽國手。

台電總教練李盈南表示，這批球員平均年齡層算是近幾年最低，也是教練團有意識地讓球員新陳代謝，類似台電、合庫棒球隊，因為有正式名額限制，加入球隊後須從預備球員做起，招攬剛畢業的年輕好手，也讓等待時間有緩衝期。

先前味全龍隊教練黃煚隆曾向台電教練團探問陣中年輕好手投入職棒意願，李盈南表示，台電不會將門關上、限制球員出去選秀，但基於台電、合庫規定，只要參加選秀，無論結果如何，想再回到球隊的機會不大。

李盈南透露，包括早期林益全，以及近年陳傑憲、吳桀睿等球員，都是從台電出去、投入中職選秀的好手，「他們要參加選秀前都跟教練團討論很久，我們只能分析利弊讓他們抉擇，關鍵還是球員自己」。

台電預備球員的薪資待遇，依據學歷、國手資歷等，分為幾個等級，約新台幣4萬5000元到6萬元不等，若升為正式球員，每年固定有薪資等級調整，也有公司福利保障。

李盈南說，味全龍加盟消息一出，有感覺陣中一些年輕球員有點動搖，「這當然會有吸引力，就看球員選擇穩定，還是想要突破」。