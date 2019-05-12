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中職／陳韻文投球達200局 盼保持健康繼續累積

2019-05-12 15:29中央社 新北12日電

陳韻文達成生涯第200局投球，且目前12次救援成功暫居聯盟第一。 報系資料照
陳韻文達成生涯第200局投球，且目前12次救援成功暫居聯盟第一。 報系資料照
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統一7-ELEVEn獅終結者陳韻文在昨天對富邦悍將的比賽，達成生涯第200局投球，且目前12次救援成功暫居聯盟第一，近況相當穩定，他希望能保持身體健康，將數字一直累積下去。

對於生涯200局投球，陳韻文今天表示，這個紀錄只是過程，不過能達成200局，要有好表現讓自己穩定出賽。他也說：「其實我之前沒想過自己能投到200局，因為前幾年都一直有傷勢，希望從現在開始保持健康，這是最重要的，才能累積更多投球局數。」

陳韻文2017年從先發投手轉任後援，以終結者為主，2017年拿下11次中繼成功、11次救援成功，防禦率3.60；去年拿下19次救援成功、4次中繼成功，防禦率3.72，不過都跟救援王獎項無緣。

本季到目前為止，陳韻文防禦率僅0.98，已經進帳12次救援成功，暫居排行榜第一，且與第二名謝榮豪、陳禹勳的4次有段差距，前2年的救援王得主陳禹勳狀況不佳，現在在二軍調整。

陳韻文回想剛接任終結者時，他說：「一開始壓力很大，會緊張也會恐懼，但第一場過了之後就慢慢適應，請教學長後援要怎麼投，心態也保持著不管自己丟第幾局，就是要想辦法守下來，完成當下的任務，幫球隊贏球。」

陳韻文也提到，去年上半季狀況不穩定，趁著上下半季空檔時與教練討論，主要是姿勢與放球點出問題，改善之後力量比較出得來。

陳韻文陳禹勳
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