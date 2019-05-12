MLB／大谷翔平敲雙安 普荷斯雙響砲助天使三連勝

2019-05-12 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



安打熄火一天，天使隊日籍好手大谷翔平今天對金鶯再度繳出單場雙安表現，打擊率上升到1成90，另有一打點、一得分，不過焦點全在隊友普荷斯（Albert Pujols）身上，這位老將單場雙響砲，持續推進紀錄，也幫助天使以7：2擊敗金鶯。

大谷翔平在前兩打席繳白卷，直到六局上才敲出一壘安打，並靠著隊友卡洪（Kole Calhoun）的安打回來得分，下一打席雖然又敲出飛球出局，不過九局上在一出局、二壘有人時敲出安打，送回球隊第七分。

天使隊拿下三連勝，自大谷翔平歸隊後戰績是四勝一敗，還差一勝可以回到五成勝率，總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示：「大谷今天狀況不錯，第一打席的平飛球打得也很好，後來也有打點進帳，是目前看來狀況最好的一次。」

天使主砲楚奧特（Mike Trout）五打數零安打，攻擊火力由普荷斯扛下，第一局首打席就轟出兩分砲，為球隊先馳得點，第四局面對2：2平手局面，他再敲出陽春砲超前比數，連兩打席開轟。

加上第六局的一壘安打，普荷斯總計五打數三安打，三分打點，生涯安打數3110，追平溫菲爾德（Dave Winfield），並列史上第21名，這是普荷斯生涯第59次單場至少敲出兩支全壘打，生涯全壘打數來到641支，距離前一名的梅斯（Willie Mays）還差19轟。