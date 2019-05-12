中職／YOKOSO桃猿 萬名球迷主場同樂

2019-05-12 01:03 中央社 桃園11日電



LamiGirls。 中央社 分享 facebook 中華職棒Lamigo桃猿隊主題日「YOKOSO桃猿」展開，將日職應援文化帶到全猿主場，今天適逢週末假日，球場內外共吸引超過萬名球迷參與同樂。

今天賽前由日職太平洋聯盟啦啦隊Pacific LeagueGirls、北海道日本火腿鬥士隊啦啦隊FIGHTERS GIRL、福岡軟銀鷹隊啦啦隊HONEYS與桃猿啦啦隊LamiGirls集結登場，大跳單曲「Love Me More」，展現台日啦啦隊友好。

10名日職啦啦隊成員也擔任開球嘉賓，為比賽開球。首次來台的福岡軟銀隊啦啦隊成員表示，除能感受到台灣球迷熱情，也對首度開球感到相當興奮，是很特別的經驗。

除了啦啦隊，千葉羅德隊吉祥物謎之魚、東北樂天隊Clutch與福岡軟銀隊吉祥物MATCH KUN也跨海參加盛會，登上看台與球迷一起應援，球團更在7局中模仿日職中場活動，施放白色氣球。

賽事結束後並邀請日本歌手山田信夫（NoB）演唱動漫聖鬥士星矢主題曲「天馬座的幻想」，讓現場1萬2017名球迷聽得熱血沸騰。

和風應援加持，Lamigo桃猿隊在主場表現也毫不遜色，靠著林泓育關鍵2分砲，終場以7比5拿下2連勝也是主場9連勝，全場內外氣氛都嗨翻。