中職／王溢正中繼非預期 桃猿投手教練：換方式炒菜

2019-05-12 01:07 中央社 台北11日電



猿隊王溢正。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook Lamigo桃猿隊週末與中信兄弟3連戰，教練團變法搶勝，洋投李茲代班終結者。今天比賽臨時押上王溢正中繼，投手教練吳俊良直言不在預期中，也比喻是「換個方式炒菜」。

中職中信兄弟隊目前暫居上半季戰績排名首位，桃猿隊緊追在後、排名第2，桃猿連兩次與中信兄弟系列賽被橫掃。桃猿隊總教練洪一中表示，狀況多是出在後援投手，「本週系列賽我們也只能想辦法，不然後援投手壓力很大，上去越丟越怕」，陳禹勳下二軍調整，讓洋投李茲代班終結者，也連2場比賽順利關門。

洪一中直言，「這是不得已的作法，加上這禮拜只有3場比賽，允許我們做這樣的調度」；桃猿隊洋投史博威今天先發投到5局，接連被敲安打掉分，1個出局數都沒有抓到提前退場，由本來也定位在先發的左投王溢正接替中繼。

洪一中解釋因為史博威反應背部有點緊繃，也發現他球速下降蠻多，觀察到兄弟隊幾乎將所有的左打都排上場，所以選擇讓左投王溢正上場，影響他們的打序安排，讓後面的側投黃子鵬比較好丟。至於史博威，應該會繼續讓他留在先發，近期暫時還不會做洋將異動。

桃猿隊投手教練吳俊良表示，王溢正上場中繼完全不在預期中，王溢正本來排定是15日的先發投手，明天預計要進牛棚練投，今天臨時上場，設定好2局40顆球內，他也有順利完成任務。

對於10日起與兄弟隊的系列戰投手調度，吳俊良表示沒有針對性，「用原本的東西炒不出菜，照以前的節奏不行，就試著換看看」。