親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

未來一周上看35度 這幾日恐變天

運動筆記一生一定要挑戰一次～超級鐵人三項226K馬場上必備武器-繽彩高壓小腿套
健行筆記溪頭九連峰縱走你的高山症藥該不該給隊友吃？
NBA賽事懶人包 (5月11日)賽事精華- 勇士 vs. 火箭 (5月11日)

中職／林泓育2分砲轟兄弟奪MVP 猿隊主場9連勝

2019-05-11 21:13聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

林泓育在5局下轟出關鍵2分砲拉開差距。 聯合報系記者余承翰／攝影
林泓育在5局下轟出關鍵2分砲拉開差距。 聯合報系記者余承翰／攝影
分享
Lamigo桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰中信兄弟，雙方洋投史博威、艾迪頓狀況都不理想，猿隊甚至壓出王溢正登板守住領先優勢，靠著林泓育在5局下轟出關鍵2分砲拉開差距，終場猿隊以7：5贏球，拿下主場9連勝，並賞給兄弟4連敗。

碰上中信兄弟先發投手艾迪頓，猿隊打線首局就有攻勢，2出局後攻佔一、二壘，陳俊秀二壘打送回第1分，朱育賢補上安打追加2分，郭嚴文再揮出右外野二壘打，替球隊打下4：0領先。

兄弟在2局上有所回應，張志豪、林書逸接連敲出二壘打追回1分，第3局林智勝補上右外野陽春砲（本季第7轟），將比數追近為2分差。猿隊則在下半局攻佔滿壘，藉由郭嚴文的滾地球追加1分，比數形成5：2。

猿隊先發投手史博威投到5局上又有危機，被王威晨、張志強連敲安打失分，猿隊把本土王牌先發王溢正推上投手丘，因保送和張志豪的安打失分，兄弟把比數追成1分差。

5局下林泓育轟出2分全壘打（本季第7轟），幫助猿隊再把領先拉開為7：4，兄弟則在6局上靠內野安打和失誤攻佔一、三，王威晨敲高飛犧牲打再追回1分。

王溢正中繼2局失1分（非自責分）退場，黃子鵬第7局登板，投了2局無失分，守住球隊的2分領先，第9局交給李茲關門，連兩戰後援登板，守住勝利。王溢正拿下生涯第一場後援勝投，林泓育則獲選單場MVP。

王溢正林泓育
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

中職／5局無失分久違MVP 潘威倫：身體狀況不好

2019-05-11 20:47

中職／潘威倫5局無失分 獅隊完封悍將收3連勝

2019-05-11 20:30

中職／陳禹勳下二軍 洪一中：調整好再上來

2019-05-10 23:57

中職／等了6年 林其緯再獲MVP

2019-05-10 23:34

中職／尼克斯6局無失分鎖兄弟 猿隊終止4連敗

2019-05-10 22:57

中職／林其緯守住滿壘危機 獅4：3險勝悍將

2019-05-10 22:47

中職／手機寫心得求進步 兄弟投手蔡齊哲保送減少

2019-05-10 21:58

中職／獅隊先發洋投剩瑞安 排4名長中繼應變

2019-05-10 21:57

中職／兄弟張志強本季首先發 打2棒守游擊盼盡力

2019-05-10 21:56

中職／陳鏞基傷癒歸隊 挑戰生涯百轟順其自然

2019-05-10 21:54

中職／蘇智傑近11場全壘打停產 找問題打好球

2019-05-10 21:54

中職／誰當中華隊教頭 領隊會議恐怕無法決定

2019-05-10 20:53

中職／馮勝賢、洪一中長談 13日會議討論中華隊

2019-05-10 19:55

中職／13日宣布重要訊息 與味全龍、中華隊有關

2019-05-10 19:41

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／浪花兄弟合攻60分 勇士淘汰火箭挺進西決

2019-05-11 11:43

NBA／永遠別低估冠軍的心 詹皇引金句致敬勇士

2019-05-11 12:45

NBA／又是G6大發神威 湯普森續寫個人傳說

2019-05-11 13:35

NBA／下半場飆33分淘汰火箭 柯瑞創生涯紀錄

2019-05-11 12:53

NBA／KD曬慶祝晉級照 柯瑞：輪到我們挺他了

2019-05-11 15:16

NBA／讚柯瑞仍是野獸 韋德：別再對他不敬

2019-05-11 17:21

NBA／難有人頂替KD 柯爾：所有牌都在桌面了

2019-05-11 08:55

NBA／火箭、勇士半場戰平 柯瑞季後賽首度0分

2019-05-11 10:42

NBA／季後賽最強奧客 勇士連21個系列賽客場勝

2019-05-11 14:05

NBA／柯爾讚伊古達拉：像保母讓人安心

2019-05-11 16:50

NBA／5年內4度遭勇士淘汰 丹東尼：重大打擊

2019-05-11 17:41

NBA／勇士晉級西區冠軍賽 傷兵有望全員歸隊

2019-05-11 15:53

NBA／「勇火大戰」比分膠著 季後賽史上首見

2019-05-11 16:30

NBA／KD缺陣不感壓力 柯瑞：休息室氣氛很好

2019-05-11 08:58

NBA／柯瑞接管戰局 柯爾：這就是他的本事

2019-05-11 17:12

NBA／惡意犯規未取消 76人面臨安比德禁賽隱憂

2019-05-11 12:27

NBA／不滿湖人高層 湖人球迷聚眾抗議

2019-05-11 10:42

MLB／洛培茲爆10分 攜陳偉殷平馬林魚難堪紀錄

2019-05-11 11:23

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-11 11:38

NBA／退役念頭50% 帕克：6月給黃蜂回覆

2019-05-11 10:11

羽球全團賽／場地太亮怕揮空 球后助合庫19連霸

2019-05-11 16:17

馬德里網賽／錯過2賽末點 費德勒遭逆轉

2019-05-11 08:07

NBA／諾基奇現身鼓舞士氣 拓荒者逼金塊搶七

2019-05-11 00:05

馬德里網賽／拍退中加聯軍 謝淑薇奪本季女雙第二冠

2019-05-11 20:56

MLB／外野金臂排行榜 洋基「法官」賈吉排第3

2019-05-11 09:59

MLB／40場16轟速率高 葉力奇有望拚60轟

2019-05-11 09:15

MLB／陳偉殷後援漸入佳境 坦言仍想回先發輪值

2019-05-11 11:10

全國小學田徑賽／曾大年摘金 目標楊俊瀚

2019-05-10 23:47

MLB／還是想回先發 陳偉殷：機會總會來的

2019-05-11 13:23

日職／王柏融二軍敲安換代跑 賽前打擊練習開轟

2019-05-11 13:42

MLB／復出後場場三振 大谷快速集滿7K

2019-05-11 10:49

日職／王柏融二軍先發 相隔11天首度實戰

2019-05-11 10:46

春季聯賽／仍有職棒夢 林志祥、陽冠威：先做好自己

2019-05-11 14:16

羽球團體賽／助合庫A捧冠 周天成還不想交棒

2019-05-11 16:33

MLB／今日戰績表 洋基新王牌赫曼奪7勝領跑聯盟

2019-05-11 14:30

中職／等了6年 林其緯再獲MVP

2019-05-10 23:34

日職／宋家豪中繼1局賞2K 勝投卻飛了

2019-05-11 17:59

MLB／大谷單場雙安 陳偉殷連4場完美中繼

2019-05-10 23:38

中職／林其緯守住滿壘危機 獅4：3險勝悍將

2019-05-10 22:47

王貞治盃青棒／平鎮強投豪打投入選秀 葉君璋早有掌握

2019-05-11 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top