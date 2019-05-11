中職／林泓育2分砲轟兄弟奪MVP 猿隊主場9連勝

2019-05-11 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



林泓育在5局下轟出關鍵2分砲拉開差距。 聯合報系記者余承翰／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰中信兄弟，雙方洋投史博威、艾迪頓狀況都不理想，猿隊甚至壓出王溢正登板守住領先優勢，靠著林泓育在5局下轟出關鍵2分砲拉開差距，終場猿隊以7：5贏球，拿下主場9連勝，並賞給兄弟4連敗。

碰上中信兄弟先發投手艾迪頓，猿隊打線首局就有攻勢，2出局後攻佔一、二壘，陳俊秀二壘打送回第1分，朱育賢補上安打追加2分，郭嚴文再揮出右外野二壘打，替球隊打下4：0領先。

兄弟在2局上有所回應，張志豪、林書逸接連敲出二壘打追回1分，第3局林智勝補上右外野陽春砲（本季第7轟），將比數追近為2分差。猿隊則在下半局攻佔滿壘，藉由郭嚴文的滾地球追加1分，比數形成5：2。

猿隊先發投手史博威投到5局上又有危機，被王威晨、張志強連敲安打失分，猿隊把本土王牌先發王溢正推上投手丘，因保送和張志豪的安打失分，兄弟把比數追成1分差。

5局下林泓育轟出2分全壘打（本季第7轟），幫助猿隊再把領先拉開為7：4，兄弟則在6局上靠內野安打和失誤攻佔一、三，王威晨敲高飛犧牲打再追回1分。

王溢正中繼2局失1分（非自責分）退場，黃子鵬第7局登板，投了2局無失分，守住球隊的2分領先，第9局交給李茲關門，連兩戰後援登板，守住勝利。王溢正拿下生涯第一場後援勝投，林泓育則獲選單場MVP。